Türk siyasetinin çalışkan ve sıradışı bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu Kimdir?

Yakın dönem Türk siyasetinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevinde şuana kadar birçok önemli politikaya imza atmış ve Türkiye’yi uluslararası arenada da hala başarılı bir şekilde temsil etmeye devam etmektedir. Siyasi kariyeri boyunca birçok farklı makamda önemli görevlerde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu , 2015 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmektedir.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Merak Edilen Tüm Yönleri!

Siyasi başarılarının ve dünya kamuoyu gündemine yön veren açıklamalarının yanı sıra, özel hayatına ve eğitimine ilişkin detaylarda vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Mevlüt Çavuşoğlu’nun nereli olduğu ve nerede öğrenim gördüğü, Çavuşoğlu’nun merak edilen yönleri arasındadır.

Mevlüt Çavuşoğlu Kimdir?

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 yılında Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı bir bölge olan Türkler’de dünyaya gelmiştir. Aslen Yörük kökenli olan Çavuşoğlu, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra, Özel H. Emin Paşa Lisesi’nden birincilikle mezun olarak üniversite eğitimi için Ankara’ya gitmiştir.

1988 yılında Ankara Üniversite Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca parlak zekası ve derslerdeki üstün başarısıyla dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu, lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisans üstü eğitimine ABD’de devam etmiştir.

1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Long Island Üniversitesi Ekonomi Bölümünden master (yüksek lisans) derecesi almıştır. Long Islan Üniversitesinde master eğitimini tamamladıktan sonra öğretim görevlisi olarak birkaç yıl aynı üniversitede çalışmıştır.

1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi , Avrupa Birliği Uzmanlığı programına katılmıştır. Aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına başlayan Mevlüt Çavuşoğlu, AB eğitim burslarından yararlanarak, doktora eğitimine Londra Ekonomi Okulun’da devam etmiştir. Londra Ekonomi Okulu Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma alanında doktora derecesi alan Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden Türkiye’ye dönerek çalışmalarına başlamıştır.

1995 yılında Çevre Bakanlığı bünyesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında çalışmıştır. Başarılı geçen eğitim hayatının ardından, Türkiye’de yeni bir siyasi dönemin başlamasında etkili olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucu üyelerinde yer alarak aktif siyasi yaşamına adım atmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mevlüt Çavuşoğlu aynı zamanda orta derecede; Japonca, Rusça ve Almanca bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılında Japonya tarafından Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu’na layık görülmüştür.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun Siyasi Yaşamı!

Türkiye’de yapılan 2002, 2007, 2011 ve 2015 gene seçimlerinde Antalya Ak Parti Milletvekili olarak seçilmiştir. Ak Parti merkez yönetimi içinde, Dış İlişkiler Başkan Vekili olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde de milletvekili seçildiği ilk andan itibaren aktif yasama faaliyetlerine katılım göstermiştir.

2010 yılında AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığına seçilen Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ocak 2012 tarihinde bu görevini Fransız politikacı J. Claude Mignon’a teslim etmiştir.

Ömer Çelik’in bakanlık görevine getirilmesinin ardından boşta kalan Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Uzun süre bu görevini başarılı bir şekilde yerine getiren Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Aralık 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın görevinin sona ermesinin ardından, AB Bakanlığına getirilmiştir.

2014 yılında Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığa gelmesinin ardından Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak kabinede göreve getirilmiştir. Takip eden yıllarda 64 ve 65’inci hükümetlerde aktif olarak dışişleri bakanlığını yürütmesi istenmiştir. Mevlüt Çavuşoğlu günümüzde Dışişleri Bakanlığı görevini halen daha sürdürmektedir. Özellikle uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden ve Türkiye’ye yönelik yapılan sözlü tacizlere sert yanıtlar veren Mevlüt Çavuşoğlu, yakın dönem siyasi tarihimizin en önemli figürleri arasında yer almaktadır.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fransa’ya Verdiği Tarihi Ayar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uluslararası arenada sergilemiş olduğu politik duruş, herkes tarafından takdir edilmektedir. Özellikle, Türkiye’nin hassas olduğu konulara ilişkin Avrupa devletlerinde alınan kararlara ve açıklamalara karşı Mevlüt Çavuşoğlu kısa sürede ve etkili yanıtlar vermesi tüm dünya kamuoyunda geniş yankı bulmaktadır.

24 Nisan’ı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözde Ermeni soykırımı günü ilan etmesi üzerinde ilk tepki yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda Antalya’da gerçekleştirilen, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose Roth Semineri ve Akdeniz – Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı’nda Fransa’da alınan bu karar toplantının ana konusunu oluşturmuştur. Yaptığı konuşmada Fransa’yı sert bir dille kınayan Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un partisine mensup Fransız meclis üyesi Sonia Krimi’nin soykırıma ilişkin soru sorması ve bakanın açıklamalarını üzücü bulduğunu açıklaması üzerine Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’ya tarihi ayarını vermiştir.

Fransız Sonia Krimi’nin tepkisinin üzerine Bakan Çavuşoğlu; Fransa’nın Türkiye’ye soykırım ve tarih konusunda ders verecek olan en son ülke olduğunu ifade etmiş ve Fransa’nın Cezayir ve Ruanda gibi ülkelerde geçmişte yürüttüğü soykırım ve sömürge faaliyetlerini hatırlatmıştır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Krimi’ye haddini bildirmesinin ardından, Fransız parlamenter ve iki kişi toplantıyı terk etmek zorunda kalmışlardır.

Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya tokat gibi cevabın verilmesinin ardından tüm dünyada bu olay gündem olmuştur. Türkiye’nin hakkını tüm platformlarda cesur açıklamalarıyla savunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemlerde de başarılı politikasını sürdürecektir.

Fransa’nın sözde Ermeni soykırımını kabul etmesine yönelik her fırsatta önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa parlamenterlerinin söylemlerine karşı dik bir duruş sergilemesinin ardından uzun süre hem dış basında hem ülke basınında övgüyle bahsedilen isimlerden biri olmuştur.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dış Politikaya Etkisi!

Türk siyasetinin en önemli politikacıları arasında gösterilen Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı görevine geldiği ilk günden itibaren, dış politikada sergilediği tutumu sayesinde dünya basının da yakın ilgisiyle karşılaşmıştır. Özellikle Türkiye’ye karşı diğer ülkelerden yöneltilen tüm suçlamalara ve iddialara aynı tondan ve sert bir dille cevap veren Mevlüt Çavuşoğlu, tüm vatandaşlar tarafından takdir edilmektedir.

Rusya ile son dönemde ilişkilerin geliştirilmesinde ve Türk savunma sanayisine oldukça önemli bir katkı sağlayacak olan S – 400 Füze Savunma Sistemi anlaşmasında, Türkiye adında çok önemli görüşmelerde bulunmuş ve Rus mevkidaşı ile Türk – Rus ilişkilerinin gelişmesine neden olmuştur.

Bunun yanı sıra Suriye ve Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye’nin haklılığını tüm uluslararası platformlarda dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlayabilmesi için sınır dışı harekatlarının gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu tüm dünyaya başarılı bir şekilde anlatmıştır. AB’den ve Amerika’dan yapılan tüm skandal açıklamalara anında karşılık veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikasında alışılagelmişin dışında bir politika izlemektedir.

Avrupa Parlamentosu tarafından Türkiye’nin AB’ye katılım görüşmelerinin askıya alınmasının ardından çok önemli görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu doğrultuda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel’de bir görüşme gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin AB süreci hakkında önemli değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Türkiye’nin geçmiş yıllarda takip etmiş olduğu dış politika stratejilerinden oldukça farklı şekilde görevini yürüten Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’yi birçok farklı uluslararası platformda başarıyla temsil etmektedir. Birçok farklı ülke ile Türkiye’nin son dönemlerde ilişkilerinin gelişmesinde ve Türkiye’nin AB sürecinin sonuçlanmasında her geçen gün biraz daha ilerleme kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikasında uzun yıllar iz bırakacak başarılı isimler arasında yerini almıştır.