Avukat Rahmi Özkan Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Türk televizyon yapımları arasında en çok takip edilen programların arasında bulunan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olaylara yaptığı ilgi çekici yorumlarla tanınan Avukat Rahmi Özkan kimdir soruları son dönemde internet dünyasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Herkesin Müge Anlı’nın programından tanıdığı Rahmi Özkan, büyük bir ilgiyle takip edilen programa konu olan vakaları bir hukukçu gözüyle değerlendirmesiyle geniş kitlelerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Avukat Rahmi Özkan kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları son günlerin en çok araştırma yapılan konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü ismin hayat hikayesini araştıran programın takipçileri, Avukat Rahmi Özkan ile ilgili net bilgilere ulaşmak istiyor. Türk televizyon yapımları arasında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen programlar arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı yorumlar ve olaylara hukuki açıdan bakış açısı yaratmasıyla milyonlarca kişinin gönlünü kazanan Rahmi Özkan’ın hayat hikâyesi hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Ünlü Avukat Rahmi Özkan Kimdir ve Nerelidir?

Tam adıyla Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlı Urfa’nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğreniminin doğduğu ilçe olan Siverek’te tamamlayan Özkan, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde tamamlayarak mezun olmuştur. Lise mezuniyetinden sonra üniversite hayatına başlayan Rahmi Özkan, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı.

Üniversitede hem eğitim hem de sosyal alanda aktif bir öğrenci olan Rahmi Özkan, üniversitenin hukuk fakültesinde bulunan öğrenci kulüpleri ve derneklerinde de pek çok çalışmada görev aldı. Bu girişimleri ve çalışmaları sonucunda önce hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerin girebildiği, o dönemdeki en üst teşekkül olarak kabul edilen Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etmiş, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği genel kurul başkanlığına yükselmiştir. Bir süre daha bu kurumda çalışmalarına devam eden Rahmi Özkan, 1961 yılında Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı’na seçilmiştir. Bu görevde de yüksek sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdüren Özkan, 1963 yılında söz konusu görevini sonlandırmıştır.

Meslek Yaşamı

Söz konusu yıllar içinde, görev aldığı Milli Türk Talebe Birliği’ni temsil etmek adına Ankara’da devlet erkanı ile birlikte pek çok çalışmaya aktif olarak katılım göstermiştir. Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve Çankaya Köşkü’nde gençlik lideri olarak Türk Gençliğini temsilen pek çok temaslarda bulunmuş, gençlerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik projelere imza atılmasına ön ayak olmuştur.

1961 Anayasası halk oylamasına sunulduğu sırada, o dönemin Cumhurbaşkanı olan Orgenaral Cemal Gürsel’in yanında yer alarak Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961 tarihinde 21.50 ile 22.00 saatleri arasında yaptığı konuşma aracılığıyla yeni anayasaya evet kampanyasını başlatan ünlü isimler arasında yer almıştır.

Hüseyin Rahmi Özkan, 1963 ila 1965 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yerine getirmiştir. Askerlik döneminin ardından terhis olduğu tarih olan 1966 yılında yeniden hukuk fakültesindeki derslerine dönüş yapan Özkan, 1969 tarihinde üniversiteden mezun olmuştur. Lisans mezuniyetinin ardından takvimler 1970 yılını gösterdiğinde İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak kendi yazıhanesinde serbest avukatlık kariyerine başlamıştır. Hukuki branşlar arasında kendini tamamen ceza davalarına yönlendirerek, bu alanda uzman ceza avukatı olma konusunda kendisini hukuk camiasına kabul ettirmiştir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Kariyeri

Türk televizyon yapımları arasında geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen yapımlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Avukat Rahmi Özkan, programın takipçileri tarafından yakından tanınmaktadır. Zira söz konusu programda Psikiyatr Arif Verimli ile birlikte görev yapan deneyimli avukat, programa konu olan olaylarda hukuki açıdan değerlendirmeleriyle izleyenlere farklı bakış açıları kazandırmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programından önce bir dönem de Serap Ezgü’nün programında danışman olarak görev yapan Rahmi Özkan, yayın hayatına devam etmektedir.

Rahmi Özkan Kimle Evli, Kaç Yaşında?

Hüseyin Rahmi Özkan, Güzin Özkan ile evlidir. Bu evlilikten bir oğlu bir de kızı bulunmaktadır. Avukat Rahmi Özkan 2019 yılı itibarıyla 80 yaşındadır.