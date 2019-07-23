Yasemin Allen kimdir? Kaç yaşındadır? - Yasemin Allen Haberlerİ

Yasemin Kay Allen , uzun süredir Türk televizyonlarında boy gösteren ve rol aldığı reklam filmlerinin yanı sıra dizi ve filmlerde göstermiş olduğu başarılı performansı sayesinde her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İngiliz – Türk vatandaşı olarak 2008 yılından bu yana ülkemizde aktif olarak oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine devam etmektedir.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Suna Yıldızoğlu’nun kızı olarak İngiltere’de dünyaya gelen Yasemin Allen, henüz üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönmüştür. 11 yıl sonra tekrardan yurtdışına giden Yasemin Allen, Avustralya’ya yerleşmiştir. Lise eğitimini burada tamamladıktan sonra; sinema, drama ve resim ile yakından ilgilenmeye başlayan Yasemin Allen, Queensland Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Avustralya’da uzun yıllar yaşadıktan sonra 18 yaşında yeniden Türkiye’ye dönen Yasemin Allen, Türkiye’de Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirmiş ve buradan mezun olmuştur.

Yasemin Allen Kimdir?

2008 yılında L’oreal tarafından açılan Yeni Yüz Yarışmasında finale kalarak birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Aynı tarihlerde annesi Suna Yıldızoğlu ile birlikte Elif adlı dizide rol alan güzel oyuncu ilk dizi oyunculuğu deneyimini de burada kazanmıştır.

Dyon Kaan adında bir erkek kardeşi olan Yasemin Allen, hem özel hayatıyla hem de rol aldığı projelerle yakın dönemin önemli isimlerinden biri olarak anılmaya başlanmıştır. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen Yasemin Allen, çalkantılı aşk hayatıyla da magazin dünyasında ilk sıralarda yer alan isimler arasında yer almaktadır.

Yasemin Allen’in Oyunculuk Kariyeri!

Yasemin Allen, 2008 yılında ilk defa L’oreal Yeni Yüz Yarışmasıyla adını duyurmuş ve bu tarihten itibaren birçok projede yer almaya başlamıştır. Aynı yıl annesiyle birlikte Elif adlı dizide ufak bir rol oynayan Yasemin Allen, dizide başarılı bir performans sergilemesinin ardından Türk televizyon tarihinin en iyi gençlik dizileri arasında gösterilen Kavak Yelleri adlı dizide rol almıştır.

2010 yılında yayın hayatına başlayan Kanal D’nin başarılı yapımı Kavak Yelleri , ilk yayınlandığı andan itibaren Türkiye’de yüzbinlerce hayrana sahip olmuştur. Kavak Yelleri dizisinde Elana karakterine can veren Yasemin Allen, asıl ününü yine bu dizi sayesinde elde etmiştir. Aynı yıllarda bir diğer başarılı yapım olan Yerden Yüksek dizisinde Juliette karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Her iki dizide de göstermiş olduğu başarılı performans sayesinde dikkatleri üzerine çeken Yasemin Allen, aynı zamanda hayran kitlesini de arttırmıştır.

Yasemin Allen Dizileri

2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlenen Yasemin Allen, aynı tarihlerde bazı reklam filmlerinde de rol almaya başlamıştır.

2013 ve 2014 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Merhamet dizisinde başarılı oyuncular; Özgü Namal, Burçin Terzioğlu, İbrahim Çelikkol ve Mustafa Üstündağ ile 44 bölüm boyunca rol almış ve dizide Irmak Tunalı karakterini canlandırmıştır. Yine 2013 yılında senaristliği ve yönetmenliği Özcan Deniz tarafından gerçekleştirilen Su ve Ateş filminde başrol olarak oynamış ve kariyerinin ilk filminde başarılı bir performans sergilemiştir.

2014 yılında Türk televizyon tarihinin dönüm noktalarından biri olarak gösterilen Muhteşem Yüzyıl dizisinde 11 bölüm boyunca rol almış ve Defne Sultan (Louisa) karakteriyle dizinin takipçilerini büyülemeyi başarmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle iyice ünlenen ve adından sıklıkla söz ettiren Yasemin Allen, 2014 yılında ilk defa sunuculuk yaparak kariyerinin zirvesine ulaşmıştır. Elidor Miss Turkey 2014 Güzellik Yarışması kapsamında başarılı bir sunuculuk yapan Yasemin Allen, kariyerinin zirvesine ulaşmıştır.

2014 ve 2015 yılları arasında yayınlan Şeref Meselesi dizisinde; Kerem Bursin, Burcu Biricik, Şükran Ovalı ve Şükrü Özyıldız gibi isimlerle rol alan Yasemin Allen, dizide Sibel Özer Kılıç karakterini canlandırmıştır.

2016 yılında oldukça kısa süreli bir iş olan ve başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Melis Birkan’ın üstlendiği 46 Yok Olan dizisinde başrol oyuncuları arasında yer almıştır. Psikolojik gerilim ve suç türündeki dizi, hem senaryosu hem de başarılı oyunculuklarıyla uzun süre Türkiye’nin gündeminde kalmış ancak kısa süre final yapmak zorunda kalmıştır. 12 bölüm boyunca Selin Acar karakterini canlandıran başarılı oyuncu bu dizinin ardından, 2016 yılında Erol Özlevi tarafından yönetilen ve başrollerinde; Murat Boz, Uraz Kaygılaroğlu ve İrem Sak ile birlikte Dönerse Senindir adlı filmde başrol oynamıştır.

2017 yılında oldukça büyük bir başarı yakalayan internet dizisi Fİ’de Ece Sayda olarak karşımıza çıkan başarılı oyuncu internet dizi furyasına destek veren oyuncular arasında yerini almıştır.

Dizi ve film kariyerinin yanı sıra; Sprite, N11.com ve TTNET gibi firmaların reklam filmlerinde rol alan Yasemin Allen, Ogün Şanlısoy ve Ilgaz Erel gibi şarkıcıların video kliplerinde de rol almıştır.