Ziya Selçuk Kimdir ? - Ziya Selçuk Hayatı ve Biyografisi

1961 yılında dünyaya gelen Ziya Selçuk, eğitimci, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanıdır. Eğitimcilik geçmişi ve bakanlık kariyeri ile birçok kişi tarafından yaptığı çalışmalar nedeniyle sevilen ve takdir edilen Ziya Selçuk, 2018 yılından günümüze kadar Milli Eğitim Bakanlığı görevini başarıyla sürdürmektedir.

Başarılı bir eğitimcilik kariyeri olan Ziya Selçuk , hayatı boyunca eğitimcilik alanında edindiği tecrübeleri bakanlık nezdinde uygulamaya başlamış ve birçok kişi tarafından politikaları takdir edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı görevini aktif olarak devam ettiren Ziya Selçuk, aynı zamanda profesör unvanına da sahiptir.

Ziya Selçuk Kimdir - Çocukluğu ve Eğitim Hayatı

1 Mayıs 1961 yılında Ankara’nın Gölbaşı içlisine bağlı Emirler köyünde dünyaya gelen Ziya Selçuk, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. Lise öğrenimin ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma, Rehberlik alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi almıştır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladığı lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından, Hacettepe Üniversitesinde doktora eğitimine başlamıştır. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlayan Ziya Selçuk, aynı zamanda eğitimcilik kariyerine de devam etmiştir.

Çeşitli yükseköğretim kurumlarında uzun süre öğretim üyeliği, yöneticilik ve eğitimcilik faaliyetlerinde bulunan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

TÜBİTAK – SOBAG

Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyelik, eğitim alanında faaliyet gösteren STK’larda başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri,gibi kurumlarda yürütme kurulu üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Köşe yazarlığı, proje uzmanlığı ve PDR Derneği yöneticiliği görevlerinde de yer alan Ziya Selçuk, Türk Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilimsel Diplomasisi Kurulu Üyeliği ve daha birçok farklı kurumda etkin olarak hizmet yürütmüştür.

Resmi ve özel birçok eğitim kurumunun kuruluşunda, yönetiminde ve modellenmesinde öncülük etmiştir. Eğitim bilimleri alanında, rehberlik, eğitim ve iletişim gibi alanlarda çok sayıda bilimsel makale yayımlamıştır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevinde uyguladığı politikalar ve projelerle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Ziya Selçuk Kimdir? Mesleki ve Siyasi Kariyeri

Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı görevini aktif olarak yürüten Ziya Selçuk, bakanlık görevinin öncesinde çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ve eğitim kurumlarında kuruculuk ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. TED Üniversitesinin kuruluşu ve faaliyetlerinde aktif rol oynayan Ziya Selçuk, TÜBİTAK, Türkiye Zeka Vakfı, Türkiye Avrupa Birliği Üyelik Müzakereleri Bilim ve Eğitim Temsilciliği, spor federasyonları yönetim kurulu üyelikleri vb. birçok farklı kurumda mesleki çalışmalarda bulunmuştur.

2003 – 2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevi ile bakanlık nezdinde göreve başlayan Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018 tarihinde İsmet Yılmaz’ın yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye’de kabul edilmesinin ardından yeni sistemin ilk Milli Eğitim Bakanı olma unvanına sahip olan Ziya Selçuk, İsmet Yılmaz’dan görevi devralmıştır. Yapılan sistem değişikliği ile yeni Milli Eğitim Bakanlığı görevinde hizmete başlayan Ziya Selçuk, görevine hala devam etmektedir.