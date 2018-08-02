Dr. Buğra Buyrukçu

Cristiano Ronaldo ile gündemimize oturan biyolojik yaş, herkese bonkör davranmaz. Kimileri takvim yaşından daha genç, kimileri daha yaşlıdır. Biyolojik yaşı etkileyen 6 önemli faktör bulunaktadır, ve “Biyolojik yaşı değiştirmek mümkündür.”

Özellikle ilk kez tanıştığımız insanlara, yaşını öğrendikten sonra ya “Daha genç gösteriyorsunuz” deriz veya kronik yaşından daha yaşlı gösterdiğini düşünürüz. Peki neden bazı insanlar çok erken yaşlanır, bazıları ise yıllar geçse de hiç yaşlanmaz? Bu sorunun cevabı “Biyolojik yaşta” gizli. Normal yaşı 33 olan Cristiano Ronaldo’nun biyolojik yaşının 20 çıkmasıyla gündemimize oturan bu konunun önemine dikkat çekmek istiyorum. “Kimlik yaşımız bizim aslında vücudumuzda ortaya çıkan değişiklikleri gösteren bir yaş değildir. Doğduğumuz andan itibaren birçok dış etken ile karşılaşırız. Bunlar yediklerimiz ya da içtiklerimiz ile vücudumuza girdiği gibi, yaşadığımız yer, çalıştığımız ortam, ailemizin bize verdiği kültür ile bile etkiler.”

Vücut Kendini Onaramaz, Çünkü…

Toksinler, stres, sigara, alkol, eksoz gazları ve gelişen teknolojinin yarattığı etken ile vücudumuzda bazı değişiklikler oluşur. “Bunların çoğu genlerimizde meydana gelir. Yaşarken ortaya çıkan genetik değişimler enzimlerimiz ve hormonlarımızı etkiler. Bunların yarattığı etkiler yine vücudumuzun kendisini onarmasını, bağışıklık sistemimizin toksinleri yok etmesini engeller. Sonuçta hücrelerin yaşlanması ortaya çıkar. Bu etkilediği organa göre değişiklik gösterecektir. Ancak genel yaşlanma hücre direncini düşüreceği için yenilenme sürecini de olumsuz etkileyecektir. Bu da kimlik yaşına göre daha hızlı yaşlanmayı sağlayacaktır.”



6 Ana Faktör, Biyolojik Yaşı Belirler

Genetik aktarım, yaşam biçimi, yediklerimiz ve içtiklerimiz, stres yaratan tüm unsurlar ile yaşanılan bölge ve inancın, biyolojik yaşı etkileyen faktörlerdir. Çeşitli internet sitelerinde biyolojik yaşı hesaplayan testler görmek mümkündür. Ancak bunlar doğruyu yansıtmaz. Gerçek biyolojik yaşı hesaplamak için pekçok inceleme yapılır. Öncelikle genetik ve mutasyon taraması yapılır. 150 ayrı gen bölgesi değerlendirmeye alınır. Sonra gaita analizleri ve rutin organ fonksiyonları taranır. Böylece hasar tespiti yapılır. Buna göre biyolojik yaş belirlenir. Biyolojik yaş belirlendikten sonra nerede sorun olduğu belli olmaktadır. Buna yönelik yapılacak destek tedavileri, yaşam tarzı veya yeri gibi değişiklikler ile biyolojik yaşı durdurmak veya geriletmek mümkündür…