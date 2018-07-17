Biz, Faiz Ve Dinimiz

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Ülkemizde var olan, ekonomimize yön veren, giderek yaygınlaşan, oranı artan Faiz bir başka ifade ile Riba dinimizdeki yeri ve zararları nelerdir hiç düşündük mü?

Siyasetin coşkusuna kendini veren, zafer sarhoşluğu içinde olanların, faiz konusunu, haram olmasını, Allah ve Resulü ile savaşmak manasına geldiğini, bu konuda iktidara uyarmamaları ve önemsiz görmelerinin sebebi nelerdir?

Müslüman ve Allah rızasına önem verenlerin hareket noktaları Allah’ın emir ve yasakları olması gerekirken, İslami STK lar neden diğer büyük günahlarla beraber toplum içinde giderek yaygınlaşan Faiz konusunda susarlar?

Diyanet İşleri Başkanlığı, topluma İslamı doğru anlatmak, ibadet yerlerini yönetmek, görev ve sorumluluğuna sahip, dini konularda fetva (Din işleri yüksek kurulu) yetkisine sahipken, neden Müezzin, imam, kur’an kursu hocaları, mürakıb, vaiz, Müftü yardımcıları, Müftü, din işleri yüksek kurulu üyeleri, Diyanet işleri Başkanı… kısaca tüm taşra ve merkez teşkilatlarını maaşlarını faizle iş yapan bankalardan alarak dolaylı da olsa tüm personelini faize bulaştırırlar?

Hac gibi İslamın bir rüknünü yerine getirmek isteyen vatandaşların paralarını faiz işleten bankalara yatırmasını önleyemezler?

Kısaca diğer kurum ve kuruluşlardan vaz geçtik neden D.İ.B faiz ile haşır neşirdir? Sorular çok, kısa kesip faiz ve şeytan ilişkisinden önce insan ve şeytan ilişkisine değineyim.

Yasin suresi:

59- (Allah şöyle der) “Ey suçlular! Ayrılın bugün!”

60-61“ Ey Adem oğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

62- “Andolsun, o sizden pek çok nesli sapıtmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?

63- İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.”

64-“İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!”

65-O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. (Diy. Meal)

Şeytana kulluk etmek onu dinlemek ona itaat etmek ve tövbe etmeden ölenlerin acıklı sonu ve varacağı Cehennem yurdu.

Her günah şeytana itaat etmenin bir gereğidir. Günahların büyüklüğü şeytana kul olmanın alametleridir. Bazı günahlar ise şeytana itaat etmenin ta kendisidir.

Bakara suresi:

278- Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın.

279- Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paranız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.”

Bir Müslüman olarak bu ayetleri bilip de Faiz yemeyi normal görmek veya mücadele etmemeyi doğru bulmuyorum.

Allah ve Resülüne savaş etmek olan Faiz meşru görüp Allah’tan merhamet beklemek, af dilemek, rızasını ve cennetine dahil olmayı ummak safdilliktir.

Bakara suresi:

275- Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların, “Alışveriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır…(diy. Meal)

İbni Mes’ud (ra) şöyle dedi:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz alanı da vereni de lanet etti. (Müslim, Tirmizi)

“Miraç gecesi, bir kısım insanlara uğradım ki karınları evler gibi iri idi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışarıdan görünüyordu. Ben:

“-Ey Cibril bunlar kimlerdir?” diye sordum.

“Bunlar faiz yiyenlerdir!” cevabını verdi.” (İbn-i Mace)

Hiç olmazsa oy verip iktidar yaptığımız kişilerin devletin alacakları üzerindeki faizi kaldırıp bir nebzede olsa Allah ve Resulü ile savaşmaktan vaz geçilse daha iyi olmaz mı?

Selam ve dua ile.