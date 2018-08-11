BİZ HİÇ BİZ OLAMADIK!

Ragıp Kamil İlbeyi

Onları beslemek, ceplerini ve göbeklerini daha da çok şişirmek için çalışıyor ve tüketiyoruz.

Küresel kapitalist sermayenin elinde bir oyuncak olduğumuz bu günlerde yerli üretime ve yerli malına düşman olduk.

Yabancı markalar kaliteli, yerli üretim kalitesiz dedik. Beyaz eşyadan, mobilyaya, giyimden dekorasyona, teknolojiden, sağlığa ve aklınıza gelen hemen herşeyde tamamen yabancı sermayeye hizmet ettik.

Yabancı sermaye kalkınsın diye özveri gösterdik. Yerli üretim sekteye uğradı, esnaf kan ağladı, fabrikalar kapandı, ülkemiz serbest pazar ekonomisi ile kapitülasyon Osmanlı'sına döndü ama umursamadık.

Televizyon dizilerinde lahmacunu küçümsedik pizza yedik medeni olduk. Anadolu kültürüyle alay ettik.

Yabancı markaların giyimleri için milyonlar harcadık ama bunların Wietnam'da Kamboçya'da Çin'de Bangladeş'de günlüğü bir doların altında resmen sömürge köleler tarafından üretildiğini görmezden geldik. Kapitalist sermayenin kalkınması için harcadık emek verenleri görmedik. Yerli giyim ve tekstili kendi ellerimizle baltaladık.

Hep özenti olduk.

Ya Araplara ya Ruslara ya Farslara ya Avrupalılara ya da Amerikalılara özendik.

Ama hiç Türk olamadık! Kürt, Çerkez, Arnavut, Laz, Zaza da olamadık. Hep başkalarına özendik. Onlar gibi davranmaya, yemeye, içmeye, konuşmaya özendik.

Hiç Anadolu olamadık. Kendi renklerimize, töremize, geleneğimize ve hatta geleceğimize yabancı olduk. El olduk. Arafta kaldık.

Adlarımız Mehmet, Ali, Ayşe, Fatma, Alparslan, Oğuz, Kürşat, Yılmaz, Mustafa ama ruhumuz Coni cüzdanımız mandacı kolonici oldu.

Biz, ne zaman biz olmaya karar verirsek işte o zaman yurdumuzu aydınlık gelecekler bekler.

Yoksa ötesi hep karanlık, alacakaranlık...