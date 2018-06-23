Biz, özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin hareketiyiz. Bizde Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Abaza’sı, yerlisi, yabancısı yok. Alevi’si, Sünni’si yok. Biz yaratılanı, Yaradan’dan ötürü sevdik.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçe mitinglerine katıldı.

İlk olarak Sarıyer Merkez Meydanı’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbulluların geçmiş dönemlerde yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı. Konuşmasında Sarıyer’in sağlık sorununun çözüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağları deldiklerini, metro yaptıklarını ifade etti.

“Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Buna devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un geçmişinden bahsederek, Ümraniye çöplüğünün patladığı, 39 vatandaşın öldüğü günleri hatırlattı.

“BUNLARIN HİÇBİRİNDE DEVLET TECRÜBESİ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefetin FETÖ’nün iade dosyalarıyla ilgili tavrını da eleştirerek, “Bunlar bu milletin Adalet Bakanlığı’na güvenmiyorlar, maalesef George’a güveniyorlar” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığının güçlü liderlik, tecrübe, inanç ve güçlü Meclis gerektirdiğine işaret ederek, “Şu anda 16 yıllık tecrübeyle bu evladınız karşınızda. Dört yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla bu evladınız karşınızda. Diyorum ki, şimdi gelin bir beş yıl pazar günü bu kardeşiniz, bu evladınıza tekrar devam talimatını, icazeti verin ve biz de ülkemizi uçurmaya devam edelim. Çünkü bunların hiçbirinde devlet tecrübesi, devlet deneyimi, yönetim, böyle bir şey yok, hiçbirinde. Siz şimdi dükkânınız olsa, bu dükkânınız bir çırağa teslim eder misiniz? Ya bunlar çırak bile değil ya. Böyle bir riske girilebilir mi?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe mitingine katılarak, Küçükköy Meydanı’nda halka hitap etti. İktidara gelirken Türkiye’yi dört sütun üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başlıkların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu; bununla beraber ulaşım, enerji, turizm ve dış politikada da farklı bir Türkiye için çalıştıklarını ifade etti.

“HATIRLAYIN, EĞİTİMDE KİTAP BULABİLİYOR MUYDUK?”

Meydandakilere, “Hatırlayın, eğitimde kitap bulabiliyor muyduk?” sorusunu yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz geldik kitapları sıranın üzerine koyduk mu? Ücretsiz olarak bunu annelere verdik mi? Peki, bu CHP’nin geçmişte böyle bir derdi var mıydı? Biz teksir kâğıdıyla okuduk, biz kırtasiye dükkânında paramızla kitap alamazdık, hatırlıyor musunuz? Ne çileler çektik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayetin tamamında üniversite olduğunu söyleyerek, “Biz öğrenciyi üniversiteye değil, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. Hatırlıyor musunuz, sınıflarda bizim okuduğumuz dönemde kaç öğrenci vardı? Benim 75. Şu anda ortalamamız 32. Nereden nereye geldik. Bunu biz yaptık. Bizim derdimiz başka. Kalite arıyoruz. Sınıflarda huzur arıyoruz. Bunları biz başardık, başarmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ALANINDA HAYATA GEÇEN PROJELER

AK Parti döneminde sağlık alanında hayata geçen projelerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına geçmiş dönemdeki olumsuz uygulamalara değinerek şöyle devam etti: “Sağlam girsen hasta çıkarsın, altı kişilik malum koğuşlar. Şimdi altı kişilik koğuş mu kaldı? Artık bir-iki, bilemedin üç kişi. İlacı alamıyordum ilacı. Doktor beş ilaç yazsa ikisi var, üçü yok. Şimdi ilacını istediğiniz yerden alıyor musun, istediğin eczaneden alabiliyor musun, istediğin hastaneye gidebiliyor musun? Bunu biz getirdik. ‘Bu kadar yatırım niye yapılıyor?’ diyor. Biz insanımıza değer veriyoruz değer, biz Kanuni’nin torunlarıyız. Ne diyor Kanuni? ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ Biz bir sağlıklı nefese, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’yi feda eden ecdadın torunlarıyız. Farkımız bu ama anlamıyor. Ama onlar da öğrenecek.”

“IMF’YE OLAN BORÇ SIFIRLANDI”

IMF’ye olan borcun AK Parti döneminde kapatıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göreve geldiğimizde IMF’e olan borcumuz 23,5 milyar dolar. 2013 IMF’ye olan borç sıfırlandı, bitti. Merkez Bankası’nda döviz rezervimiz neydi? 27,5 milyar dolar, şimdi 124 milyar dolar. Nereden nereye geldik. İhracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 162 milyar dolara çıktı. Zaten böyle olmasak bu noktaya gelebilir miydik? Vatandaşımızı bu şekilde huzurlu kılabilir miydik?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm alanındaki gelişmelere de değinerek, “Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırsa çalışsınlar turistler geliyor. Niye? Türkiye bir başka ülke” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa mitingindeki konuşmasında, kişi başına millî gelirin 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıktığını kaydederek, çocukluğunda evlerinde buzdolabı olmadığını hatırlattı.

“MAHALLELERİN ORTAK PARK ALANLARI OLACAK”

Evlerde çamaşır makinesi olmadığını da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fırın yoktu. Şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? Nereden nereye... Geçen gün bir dostum, ‘Ya söyle, bunların söylediklerine bakma. Bizim ne araba ne şu ne bu aklımızdan geçmezdi. Şimdi benim arabam var, oğlumun arabası var. Hanım da tutturdu, o da araba alıyor’ diyor. Nereden nereye geldik. Daha da iyi olacak. Bu, bizim refah düzeyimizi gösteriyor. Şimdi Gaziosmanpaşa’nın sokaklarına bakalım. Sokaklarda arabayı park edecek yer var mı? Niye yok? Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. Allah nasip eder, inşallah Mart 2019 tekrar belediyeyi biz alacağız inşallah. Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçları o parklara park edecekler, sokağa değil. Araçlar o parklarda park etmek suretiyle modern bir şehirciliği biz ikame edeceğiz. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019’un işaret fişeğidir. Onu da bilin. Bu seçimle sadece belediye seçimi yapmıyoruz. Aynı zamanda Mart’ta yerel seçimin de ön adımlarını atıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkitelli’deki şehir hastanesi bittiğinde Gaziosmanpaşa’nın oradan da faydalanacağını belirterek, 3. havalimanının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin hareketiyiz. Bizde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, yerlisi, yabancısı yok. Alevi'si, Sünni'si yok. Biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak AK Parti Beyoğlu mitingine katıldı ve Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda halka hitap etti. Mitingdeki konuşmasına başlarken kalabalığın, “Kasımpaşa çocuğu Tayyip Erdoğan” şeklinde slogan atması üzerine, “Doğruya ne denir, burada doğdum, burada büyüdüm. Yani ‘Büyükşehir Belediye Başkanı çıkardık, Başbakan çıkardık, Cumhurbaşkanı çıkardık’ deseniz yalan söylemezsiniz” cevabını verdi.

“BEYOĞLU KÜLTÜR, SANAT VE TURİZMDE SIÇRAMA YAPACAK”

Şimdi yeni bir sürecin başladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu’nun kültür, sanat ve turizmde sıçrama yapacağı bir döneme girdiklerini anlatarak, Beyoğlu’na özellikle millet kıraathanesiyle, millet bahçesiyle yeni güzellikler getireceklerini söyledi.

Bazılarının ise yalan söyleyerek “vatandaş aç, vatandaş fakir” dediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Hatırlayın, şurada balık pazarına gelir balık pazarından bir kalıp buz alırdık. Niye? Buzdolabımız yoktu. O kalıp buzları alıp eve götürür, anacağım onu kaba koyar oradan bize soğuk su içirirdi. Bunları yaşadık mı? Peki, şimdi evinde buzdolabı olmayan kaldı mı, evinde fırını, çamaşır makinesi olmayan kaldı mı? Ya benim anacığım ne çileler çekti. Ya benim hanım ne çileler çekti.”

“TERÖRLE KIRAN KIRANA MÜCADELE VERİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi artık modern bir döneme girdiklerini ve bu modern dönemde ne gerekiyorsa onu yapma noktasında geldiklerini anlattı. Türkiye olarak gelişmelerin gerisinde kalamayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Şu anda biz ‘yerli, millî otomobil’ diyoruz. Bay Muharrem diyor ki; ‘onlar benim için 20 yıl geride kaldı.’ Bay Muharrem, BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA fabrikasını gez, gel bizim SİHA fabrikasını gez ve Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Ya Amerika bize İHA vermiyordu. SİHA vermiyordu, müracaat ettiğimiz zaman, ‘senato reddetti, kongre reddetti’ diyordu. Bak kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında terörle mücadele konusuna da değindi. Kandil’de dün İHA’ların, SİHA’ların koordinatları verdiğini, F-16’ların gidip bombalayarak teröristlerin işini bitirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle kıran kırana mücadele verdiklerini anlatarak, bu mücadeleyi hem içeride hem de dışarıda da verdiklerine dikkat çekti. Şu anda Afrin’de 4 bin 600’ü aşkın teröristi etkisiz hâle getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus’ta 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hâle getirdiklerini şimdi de Irak’ta olduklarını vurguladı.