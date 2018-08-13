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Biz Türkiye’yi, Türk Devleti'ni “ama’sız, fakat’sız, lakin’siz, karşılık’sız" seviyor ve destekliyoruz

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Mahir Özel

Yüce milletim: “Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var" diyerek, tarihi boyunca puta tapmayan, Yüce Yaradan’dan başkasına diz çökmeyen, doğru olan, dik duran, onuruyla binlerce yıldır hür bağımsız yaşayan, Büyük Türk Milletinin yiğit evlatları.

Tarihi çok ciddi bir süreçten geçtiğimiz bu güç dönemde;

Biz Türkiye’yi, Türk Devleti'ni “ama’sız, fakat’sız, lakin’siz, karşılık’sız" seviyor ve destekliyoruz.

Haramiler, Yedi bin yıllık devlet geleneği olan Türk milletinin, anahtarını istiyor!

Türkiye'nin Henüz 240 senelik mürekkebi kurumamış devlet görünümlü, terörist hamilerinden alacağı hiç bir emir, talimat olamaz, olmayacaktır..

Bu vatanda yaşayan her ferdi, her bireyi milli duruşa davet ediyoruz..

Milli duruş sergilemeyi en iyi bilen Yüce Türk milleti hainlik bilmez, soysuzluk yapmaz, kin tutmaz. Asaleti, büyüklüğü buradan gelir. Meşru müdafaa dışında elin de kan yoktur.

Ancak kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de ibret  için unutmaz..

Haçlı seferlerini unutmamıştır.. 

Anadolu da hunharca davranan, Moğol zalimini unutmamıştır..

Kafkaslarda ki zulmü, Taşnakçıların Anadolu da ki kıyımını, Balkanlarda beş buçuk milyon Türk evladının katledilmesini, İstiklal Harbini, unutmamıştır.

EOKA’yı, sonrasında  ASALA’ yı, son kırk yıldır binlerce evladımızın kanına giren emperyalist beslemesi pkk ve  ajanı, tetikçisi,  maşası tarihimizin en büyük hainlerinden FETÖ’ yü..  unutmamıştır. Ve 15 Temmuzun devamı bu günleri .. Bu günleri de unutursak kanımız kurusun.. 

“Varsın çıkarcılar iş birliği yapsınlar..

Varsın hainler güç birliği yapsınlar..

Biz hepsine yeteriz, hepsinin bileğini tek başımıza bükeriz..”

Duyuyoruz,

Piyasa da bazı fırsatçılar  kriz bahanesiyle mal satmamaya, türlü oyunlarla ticari, sanayi ve para piyasası üzerine  bulanık, kirli oyunlara  başladılar..

Herkes bilsin, işitsin ki

Türkiye’ yi teslim etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz..

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak tarihi misyonumuz ve büyük sorumluluklarımız var. Sorunları dile getirirken çözüm önerilerini de sunmak zorundayız.

Biz başkentiz, Biz Ankara’yız, Biz Türkiye’nin yüreğiyiz, Biz Türkiye’nin şah damarıyız..

Bugün de, yarın da, gelecekte de, dimdik duracağız..

Papazı bahane edip bize giydirilmek istenilen esaret zincirini tarihte olduğu gibi yine koparıp atacağız..

Türkiye’nin,Türk devletinin, Türk ekonomisinin arkasındayız. Newyork, Londra üzerinden Türkiye’ye yapılan bu haysiyetsiz operasyonu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz..

Çare; ayrılığa düşmeden, biri birimizle daha sıkı kenetlenmek..

Çare: Türk devletini  düşmanın ayağına yol,

Türk parasını haramilere pul ettirmemektir..

Çare; Türkiyenin kendi kurduğu bilim kentlerinde, kendi geliştirdiği, öz malı olan yeni teknolojilerle; ulusal üretim, ulusal verim ve ulusal kalite çizgisinde teknoloji, mal ve hizmet üreterek bunu satması, istihdama yönelik yatırımla bu borç sarmalından, kısır döngüden çıkmasıdır. Bunun için gerekli alt yapısı, teknik kapasitesi, beyin gücü her şekilde vardır ve mevcuttur.

Sonuçta:

Güçlü millet, Güçlü ekonomi, Güçlü ordu; kimselere Kul olmayan Mutlu Türkiye.. 

Ne Mutlu Türküm Diyene..

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