Bize Nükleer Enerji Lazım

Eyüphan Kaya

Düşünce insanları diyorlar ki, maazallah günün birinde dünyada büyük bir savaş olursa, ya su ya da enerji yüzünden çıkar.

Kısacası ikisinde ya da birisinde meydana gelen sıkıntı hayatı yaşanmaz hale getiriyor da ondan.

Malum fiziksel, kimyasal ve nükleer olmak üzere üç çeşit enerji kaynağı var. Fiziksel enerji pek kayda değer bir enerji değil, kimyasal enerji yanma ağırlıklı olup Karbon(C) kaynaklı ve Karbondioksiti(CO 2 ) Karbonmonooksitin (CO) oluşmasına sebep olduğu gibi Kükürt(S) ve Azotun(N) oksitleri hava kirliliğine ve asit yağmurlarının yağmasına sebep oluyor.

Bundan dolayıdır ki birçok gelişmiş ülkelerde nükleer enerji santralleri var. Örneğin kimilerinin öve öve bitiremediği ABD’de 100’den fazla nükleer santral var, nükleer enerji üretiliyor. Nükleer enerji çevre dostudur, Karbon yok edilerek elde edilir. Dünya genelinde 600’den fazla nükleer santraller var. Niye bizde olmasın?

Diyorlar ki yakın tarihte Çernobil faciasını yaşadık, bu da laf mı yani? Her gün karayollarında trafik kazaları yaşanıyor, bu gerekçeyle yola mı çıkmayacağız. Çernobil faciasında toplan 53 insan öldü, keşke olmasaydı, ama hayatın her alanında risk var. Onun için Hükümet işini iyi yapan Japonlarla bu nükleer santral ortaklığına gitti ki bu tür arızalar nimimize edilsin. Ayrıca Ruslar da bu konuda kendini ispatlamışlar. Ne var ki Nükleer santralım yatırımı epey pahallıdır.

Efendim eğer nükleer enerjiden yararlanacaksanız elektrik faturanız 2/3 oranında ucuzlayacak, daha açık bir ifadeyle 150TL olan faturanız 50TL olacak, insan bu avantajlı duruma hayır der mi?

Vallahi ben bu nükleer santrallere karşı olan insanlara şaşıyorum. Ya kulaktan duyma hareket ediyorlar, ya da bilmeden birilerine maşa oluyorlar. Baksanıza kimi dünya devletleri nükleer enerjiyi kontrolüne almak istiyor, hiç bundan bir ibret alınmıyor mu? Neymiş efendim nükleer enerji santrallerinde nükleer silah üretilebilir, doğrudur ama asıl gaye o mu acaba? Bence hayır! aslı gaye bir ülkenin enerji bağımsızlığını engellemektir.

Ben bir örnek vereceğim gerisini siz düşünün, 100 ton kömürü yakarsanız elde edeceğiniz enerji bir gram karbonu nükleer olarak enerjiye dönüştürmekle eşit düzeyde enerji elde ediyorsunuz. Daha nasıl anlatayım. Ayrıca Yüce Allah her şeyin en iyisini bilendir ve kainatı ısıtan tek enerji kaynağı olarak yarattığı güneşin enerji üretimi nükleerdir, yani Hidrojen(H) Helyuma(He) dönüşüyor ve bu kadar azami derecede enerji oluşuyor. Üstelik ne külü var ne dumanı.

Sevgili vatandaşlar herkes kadar nükleer enerji üretmek bizim de hakkımız. Kulaktan duyma değil, bilinçli olarak nükleer santrale “evet” demek lazım gelir bence.

Benden söylemesi.