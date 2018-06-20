Bizim gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, emekçilerimiz için büyük hayallerimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana mitinginde yaptığı konuşmada, “Büyük Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak gibi güçlü ideallerimiz var. Bizim milletimizi 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak gibi hedeflerimiz var. Biz yıkmanın değil ülkemize yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Biz, FETÖ’cülere, bölücülere koltuk değneği olmanın değil terörün belini kırmanın derdindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Adana mitingine katıldı. İstasyon Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına vatandaşları selamlayarak başladı.

“ADANALILARA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ HAYATA GEÇİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dört sene içinde altı kez geldiği Adana’da tekrar bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, böylelikle bir taraftan milletle hasret giderdiklerini, bir taraftan da yatırımların takibini yaptıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Adana’ya gelerek, seçilmesi durumunda hiçbir hizmetin yarım kalmayacağı, hiçbir yatırımın ve projenin atıl bırakılmayacağı sözünü verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Size dört sene önce bu meydanda verdiğimiz tüm sözleri Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Rabbim bizi Adana’ya, Adanalı kardeşlerime karşı mahcup etmedi. Söz verdiğimiz gibi Adana’nın yatırımlarının, projelerinin, hizmetlerinin bizzat takipçisi olduk. Koştuk koşturduk, terledik, yeri geldi uykumuzdan, ailemizden feragat ettik. Ama hamdolsun sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 41 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 16 yılda Adana’ya 41 katrilyonluk yatırım yaptıklarını söyleyerek şunları kaydetti: “Evlatlarımızın kaliteli eğitim alması için 8 bin 72 adet yeni derslik inşa ettik. Adana’daki ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerimize toplamda 228 trilyon tutarında burs verdik. 3 bin 302 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. Önümüzdeki iki yıl içinde Adana, Karaisalı ve Sarıçam’da 6bin 250 kişilik yeni yurt binaları daha kazandırıyoruz. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşasını yakında tamamlıyoruz.”

Eski stadyumun yerine 46 bin 310 metrekarelik bir Millet Bahçesi yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza 4,5 katrilyon lira destek verdik. TOKİ kanalıyla Adana’da 15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21’i hastane olmak üzere toplam 52 adet sağlık tesisi yaptık. Adana’ya bin 550 yataklı şehir hastanesini yaptık. 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu hastanemizin 300 yataklı Seyhan uygulama merkezi, 200’er yataklı Çukurova ve Kozan devlet hastaneleri Adana’ya inşa ettiğimiz diğer önemli sağılık tesisleri. Durmuyoruz, çalışıyoruz, sağlık bu, sıradan bir iş değil.”

“ŞEHİR HASTANELERİNİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim meydanlarında şehir hastanelerini kapatmaktan bahsettiğini söyleyerek, “Beş yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini benim Adanalı kardeşlerime çok görüyor, lüks görüyorlar. Tetikçilik yaptırdıkları medya organları vasıtasıyla yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar. Ancak, benim Adanalı kardeşim bu hizmetin kıymetini, konforunu, rahatlığını çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002’den bugüne Adana’ya 177 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yapıp, bölünmüş yol mesafesini toplamda 426 kilometreye çıkardıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Toplam maliyeti yaklaşık 2 katrilyon olan 13 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Adana-Mersin demir yolunu yeniledik, seyahat süresini eskiye göre yarı yarıya indirdik. Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardında dört hatlı hâle getiriyoruz. Böylece hat kapasitesi arttırılarak, Konya, Karaman, Kayseri ve Gaziantep’ten gelen yüklerin Mersin Limanına daha hızlı aktarılması sağlanacak. Gaziantep-Osmaniye, Adana-Mersin hızlı tren projemizin tamamını iki yıla kadar tamamlıyoruz. Kayseri-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye demir yolu hattını elektrikli ve sinyalli hâle getiriyoruz, yapımı sürüyor, projenin tamamını inşallah bu yıl içinde tamamlıyoruz.”

“ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI YAKIN ZAMANDA TAMAMLANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık maliyeti 1,2 katrilyon lira olan Çukurova bölgesel havalimanının inşaatının yakın zamanda tamamlanacağını belirterek, Adana’ya bir teknokent, yedi araştırma-geliştirme merkezi, sekiz tasarım merkezi kurduklarını aktardı. Çukurova’nın yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı tarım alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çukurova’nın mümbit topraklarından çok daha etkili, çok daha verimli bir şekilde yararlanmak için pek çok projeyi hayata geçirdik. Son 16 yılda inşa ettiğimiz projelerle 800 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle de 633 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Adanalı çiftçilerimize toplamda 3,5 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Hayvancılık yapan Adanalı çiftçilerimize yüzde 50, arıcılıkta yüzde 60 hibe veriyoruz. 4,5 milyon dekarlık alana sahip Çukurova’yı SİT alanı olarak koruma altına aldık, burada sadece tarımsal üretim yapılacak.”

2002’den bugüne kadar toplam 171 bin Adanalı vatandaşı İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi yaptıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adanalı işveren ve sigortalılarımıza toplam 2,1 katrilyon lira tutarında teşvik verdik. Adana’daki üç organize sanayi bölgesinde toplam 34 bin 550 kişiyi çalıştırıyoruz. İnşallah Adana’yı sadece tarımda değil, sanayi ve üretimde de ilk sıralara taşımak istiyoruz” dedi.

“ADANA HER ALANDA ŞAHA KALKACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte tarihî bir adım atarak ülkenin beş bölgesine mega sanayi bölgeleri kurmayı, bu sayede 100 bin kişiye istihdam sağlamayı ve Türkiye’yi sanayi ve teknolojide sınıf atlatmayı hedeflediklerini belirtti. Mega sanayi bölgelerinden bir tanesini de bu bölgede kuracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ceyhan Enerji ve İhtisas Projesiyle, Adana inşallah bölgesinin ve ülkemizin enerji merkezine dönüşecek. Adana sadece tarım ve sanayide değil, enerjide, endüstri ve organize sanayi bölgeleriyle birlikte şaha kalkacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında muhalefetin dillendirdiği “seçimlerde hile” iddialarına da değindi. “Muhalefetin her seçim öncesinde tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyunu var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçimlere bir kaç gün kala, sandığın rengi belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaptığını ve “Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak” diyerek milletin iradesini yok saymaya çalıştığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Miting meydanlarını dolduran milyonlarca vatandaşımızı ‘taşıma’, ‘bindirilmiş kıta’, ‘fotoshop’ diye aşağılarlar. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımızı benim burada söylemeye edebimin el vermeyeceği ifadelerle tahkir ederler. Şimdi de aynı senaryoyu devreye aldılar. Sandıktan çıkmayacaklarını anladıkça mızıkçılık yapmaya başladılar”

“YILLARDIR BU MİLLETİN KARAKTERİNİ, ASALETİNİ VE CESARETİNİ ÖĞRENEMEDİLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir milyon 300 bin kişinin katıldığı Yenikapı mitingine de montaj dediklerini hatırlatarak, “Bu davaya gönül verdiği için hasta yatağından, tekerlekli sandalyesi gelen vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, engellilerimize, nurlu yüzlü pir-i fanilerimize, miting meydanında koşan insanlarımıza olmadık hakaret yağdırıyorlar. Yıllardır bir türlü bu milletin karakterini, asaletini, cesaretini öğrenemediler. Kendilerine çekidüzen vermek yerine bu millete ne dediler? ‘Makarnacı’, ‘bidon kafalı’, ‘mürteci’, ‘kömürcü’ diyerek benim Adanalı kardeşlerimi aşağılamaktan bıkmadılar. Bütün imkânsızlıklara rağmen Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan bu milletin izzetini anlayamadılar. Onca yokluk ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşında müstemleke olmayı elinin tersiyle iten bu milletin bağımsızlık tutkusunu anlayamadılar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam 12 kez yenildiler, her defasında kaybettiler. Ama bir türlü bu milleti tanıyamadılar. Ama yine ders almadılar. Yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkarmadılar. Her seferinde iktidarın yolunu milletin gönlüne girmekte değil vesayet odaklarına selam durmakta aradılar. Miting meydanlarında bu ülkeye dair hedeflerini, hayallerini, projelerini anlatmak yerine daima yalana ve iftiraya sarıldılar” dedi.

“KORKU VE TEHDİT SİYASETİYLE MİLLETİN İRADESİNİ TESLİM ALACAKLARINI SANIYORLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çevrelerin korku siyasetiyle, tehdit, şantaj, şiddet siyasetiyle bu milletin iradesini teslim alacaklarını sandıklarını söyleyerek, kötü huylarından asla vazgeçmediklerini, dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde devam ettiklerini vurguladı. “Milletten icazet almak yerine Pensilvanya’ya göz kırpıyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletle yol yürümek yerine bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık ediyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin 15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine meydanlarda eli kanlı katillere özgürlük vadettiğini, Niğde’ye geldiklerinde sırf Pensilvanya’yı incitmemek için Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine dahi uğramadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini sürdürdü: “O gece gözünü kırpmadan ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden o yiğit için kabri başında –anlamaz zaten de- dua edemiyor, bir Fatiha okuyamıyor, okuyamaz. Ama aynı Bay Muharrem Edirne’deki provokatörün gönlünü hoş etmek için rüzgârgülü gibi her gün bir sağa-bir sola dönüyor. Diyarbakır’a gidiyor, HDP sempatizanlarıyla yaptığı mitingde Edirne’dekini mahkemeden kaçırma sözünü veriyor. Bununla kalmıyor, Afrin’i terörden temizleyen kahramanlara edepsizce dil uzatıyor. Kendi paşa keyfi için Kandil’i bölücü örgütün başına yıkan Mehmetçiklerimizin moralini bozmaktan çekinmiyor. Biz etrafımızdaki terör bataklıklarını kuruttukça bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı, bir sancı sarıyor ki demeyin gitsin. Soruyorum size; böyle bir anlayışın Türkiye’ye verebileceği bir şey olabilir mi? Ülkesini tanıyamamış, milletinin karakterini öğrenememiş kişilerden bu devlete bir fayda dokunur mu?”

“BİZİM MİLLETİMİZİ 2023, 2053 VE 2071 VİZYONUYLA BULUŞTURMAK GİBİ HEDEFLERİMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında İmam Gazali’ye atfen “eğri ağacın doğru gölgesi olmaz.” ifadesini kullanarak, “Yıkmaktan, kapatmaktan, durdurmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ittifakından da doğru bir şey olmaz. Çünkü bunlar siyaset yapmıyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Bizim bunlarla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bizim gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, emekçilerimiz için büyük hayallerimiz var. Büyük Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak gibi güçlü ideallerimiz var. Bizim milletimizi 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak gibi hedeflerimiz var. Biz yıkmanın değil ülkemize yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Biz, FETÖ’cülere, bölücülere koltuk değneği olmanın değil terörün belini kırmanın derdindeyiz.