“Bizim Rusya ile olan ilişkimiz NATO ittifakına bir alternatif değildir”

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim Rusya ile olan ilişkimiz NATO ittifakına, ya da Avrupa Birliği politikamıza, bir alternatif değildir." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacı ile ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemleri konusunda hala net bir tavır sergileyemediğini belirten Çavuşoğlu, "Esas sorun şu, Amerika bugün bile Patriot'ları Türkiye'ye satma konusunda garanti veremiyor. O zaman benim ihtiyacımı kim karşılayacak? Burada herkes kendisine göre değerlendirip karar alırsa, benim güvenlik önlemimi kim karşılayacak? Benim aldığım sistem kimseye saldırı yönelik değil ki, adı başında füze savunma sistemi. Bir saldırı olduğunda ülkemi, topraklarımı, hava sahamı korumak için bu sistemi alıyoruz." diye konuştu.

"STOLTENBERG HER NATO ÜYESİ KENDİ İHTİYAÇLARINI İSTEDİĞİ YERDEN ALABİLİR, DEDİ"

NATO Genel Sekreteri'nin ülkelerin silah alırken kendi kararları üzerine hareket edeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Jens Stoltenberg başından beri bunu söylüyor. İlk defa dün söylemedi. Her NATO üyesi, her müttefik kendi ihtiyaçlarını istediği yerden alabilir, dedi. Bunun üstüne herhangi bir ülkenin illa oradan almayacaksın, buradan alacaksın, şeklindeki dayatması bir kere müttefiklik ruhuna da uymuyor, uluslararası hukuk düzenine de uymuyor. İkili ilişkileri de aynı şekilde, karşılıklı saygı içerisinde geliştirmemiz lazım. Dolayısı ile Mike Pence'in açıklamasına da zaten başkan yardımcımız Fuat Oktay da, gayet net ve güzel bir şekilde cevabını vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

"BUNA BENZER ÜSLUPLA İLİŞKİLERİMİZİN BİR YERE GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

ABD'nin tavrının ikili ilişkileri yıprattığını belirten Çavuşoğlu, "Buna benzer üslupla ilişkilerimizin bir yere gitmesi mümkün değil. Dayanışma içinde, işbirliği içinde, samimiyet içinde diyalog zemininde, karşılıklı saygı anlayışı ile ilişkilerimizi geliştirebiliriz. S-400 dahil her konuda biz açığız, Suriye'den çekilme kararı da dahil, hepsini yine Amerika ile koordine etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"PATRİOT BATARYALARINI 10 YILDIR ALAMADIK"

F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesinin S-400 meselesine bağlanmaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "S-400'ü neden almak zorunda kaldık, çünkü Patriot bataryalarını 10 yıldır alamadık. Bırakın Patriot'ları basit, bazen korumalar için ihtiyaç olan, geçen dönem Obama döneminde bahsediyorum, bazı silahları da biz alamadık. Yani burada S-400'leri alıyorlar o yüzden veremiyoruz, kongrede zorluk var, o nedenle böyle derlerse biz de bu doğru değil deriz. Çünkü bu 10 yıldır yaşadığımız bir sorun. Acil ihtiyacımızı maalesef Amerika gibi bir müttefikimizden karşılayamadık." diye konuştu.

Türkiye'nin S-400'leri almaktan vazgeçmesi gibi bir durumun olmadığını, S-400'lerin satın alma sürecinin bittiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Onları hali hazırda aldık. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Mike Pompeo ya da Genel Sekreterin ne dediğini bilemem. Bu başından beri açık bir süreçti. Bu bitmiş bir anlaşma, iptal edemeyiz." şeklinde konuştu.

"BİZİM RUSYA İLE OLAN İLİŞKİMİZ NATO İTTİFAKINA BİR ALTERNATİF DEĞİLDİR"

NATO müttefiki ile Rusya arasında seçim yapılması gibi bir ihtimalin olması durumunda Türkiye'nin tavrının ne olacağı yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, "Bu bana yıllar önce Ukrayna'ya "Biz mi, yoksa Rusya mı?" diye sormalarını hatırlattı. Rusya'da Ukrayna'ya aynı şeyi yaptı, "Biz mi onlar mı?" diye sordu. Verilmiş karar ne olursa Ukrayna'nın durumu bugün daha iyi olamazdı. Ukrayna'yı suçlamıyorum bu arada. Ukrayna bağımsız bir ülke ve kendi kararını verebilir. Bizim bölgemizdeki her ülke, bölgedeki ülkelerle dengeli bir ilişkiye sahip olmak dışında bir seçeneğe sahip değil. Bizim Rusya ile olan ilişkimiz NATO ittifakına, ya da Avrupa Birliği politikamıza, bir alternatif değildir." vurgusu yaptı.