BM ile alakalı meseleler üzerine Pakistan-Türkiye İkili İstişarelerinin 3. Oturumu Ankara’da düzenlendi

Abdul Akbar

BM ile alakalı meseleler üzerine Pakistan-Türkiye İkili İstişarelerinin 3. Oturumu 28 Mart 2018’de Ankara’da düzenlendi.

Pakistan heyetine Özel Sekreter (UN&EC/SCO) Sayın Tasnim Aslam liderlik ederken, Türk tarafına Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener liderlik ediyordu. Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi de görüşmelere katıldı.

İki taraf geniş bir ölçekteki meseleler üzerinde görüşlerini paylaştılar, buna diğerlerinin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi reform prosesi ve BM sisteminin reformu, insan hakları, insani meseleler ve mülteci meseleleri, anti-terörizm, İslamofobi ve dini ayrımcılıkla mücadele, uluslararası organize suçlarla alakalı meseleler, göç ile alakalı meseleler, ECOSOC, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlikle alakalı meseleler dahildir.

Her iki taraf çok yönlü forumlarda Pakistan ve Türkiye arasında hali hazırda varolan yakın işbirliğinden dolayı ve bölgesel ve uluslararası öneme sahip olan meseleler üzerindeki görüş birliğinden dolayı tamamen memnun olduklarını ifade ettiler. Taraflar aynı zamanda iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikili istişarelerin kapsamını yeni alanlarda geliştirmek üzerinde anlaştı.

Ziyaretleri sırasında Özel Sekreter (UN&EC/SCO) Sayın Tasnim Aslam ayrıca Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın’ı da ziyaret etti ve ikili ve bölgesel önem taşıyan meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin bir sonraki oturumu şimdi İslamabad’da düzenlenecektir.

3rd Round of Pakistan-Turkey Bilateral Consultations on UN related matters held in Ankara

The 3rd Round of Pakistan-Turkey Bilateral Consultations on UN-related matters was held on 28th March 2018 in Ankara.

Pakistan’s delegation was led by Special Secretary (UN&EC/SCO), Ms. Tasnim Aslam, while the Turkish side was led by Deputy Undersecretary for Political Affairs, Ambassador Kaan Esener. Pakistan’s Ambassador to Turkey, Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi also attended the talks.

The two sides exchanged views on a wide range of issues including inter alia UN Security Council reform process & reform of the UN system; human rights, humanitarian and refugee issues; counter-terrorism; combating Islamophobia & religious discrimination; matters related to transnational organized crime; migration related issues; ECOSOC; Sustainable Development Goals (SDGs); as well as issues pertaining to regional and international peace and security.

The two sides expressed complete satisfaction at the existing close cooperation between Pakistan and Turkey at the multi-lateral forums, as well as unanimity of views on issues of regional and international importance. They also agreed to expand the scope of the bilateral consultations between the Ministries of Foreign Affairs of the two countries to new areas.

Special Secretary (UN&EC/SCO), Ms. Tasnim Aslam, also called on the Undersecretary of the Turkish Ministry of Foreign Affairs, Ambassador Umit Yalcin during the visit and exchanged views on issues of bilateral and regional importance.

The next round of talks will now be held in Islamabad.