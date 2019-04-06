Bm Libya Özel Temsilcisi Selame: Libya'da Diyalog Konferansı

TRABLUS Anadolu Ajansı - Birleşmiş Milletler BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da tertip edilmesi tasarlanan milli diyalog konferansının bu koşullar altında yapılmasının güç olduğunu belirtti.

Selame, başşehir Trablus'taki Milli Uzlaşma Hükümeti UMH Başkanlık Konseyi'nde tertip ettiği basın buluşmasında, BM'nin bir yıldır Libya'da milli diyalog konferansı yapılması için çalıştığını ve bundan bırakmayacağını ifade etti.

BM Temsilcisi, "Bu koşullar altında konferansın yapılması güç ama şayet mücbir nedenler bizi ertelemek zorunda vazgeçmezse daha evvel kararlaştırıldığı zamanda yapılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Guterres, tüm taraflara politik çözüme dönülmesi gerektiğini iletti"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'daki askeri tırmanış karşısında şaşkınlığa uğradığını kaydeden Selame, "Guterres, tüm taraflara siyasi çözüme dönülmesi gerektiğini iletti." dedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Guterres, Hafter'in saldırı ilanının ardından yaptığı açıklamada, Libya'daki son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını belirtmişti.

BM Genel Sekreteri, askeri hareketliliğin sona ermesini ve sükunetin yeniden sağlanmasını istediklerini belirterek, "Güvenlik durumunun uygun olması ve bu hareketliliğin sona ermesi, konferansın yapılması için son derece önemli." ifadelerini kullanmıştı.