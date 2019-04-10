Böbreklerinde 500 Adet Taş ile 10 Yıl Yaşamış

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde operasyon olan Cahit Erol'un iki böbreğinden 500 adet taş çıktı.

10 yıldır bel ağrısı ile yaşayan memur Cahit Erol, Ezine Devlet Sağlık Kurumu Bevliye Polikliniğine başvurdu. Bunun üzerine Erol'a yapılan tetkik sonrası iki böbreğinde 500 adet taş tespit edildi.

Bevliye Uzmanı Muhammet Okumuş, operasyon olmasına karar verdi. Ezine Devlet Sağlık Kurumunda kapalı operasyon usulüyle yapılan harekât sonrasında Erol'un böbreklerinden 500 adet taş çıktı. Taşların alınmasıyla Cahit Erol, sıhhatine yine kavuştu.

Hekimi Muhammet Okumuş'a teşekkür eden Cahit Erol, "Takribî 8 ay evvel idrarımdan kan gelmişti. Hemen sağlık kurumuna geldim. Hekimimin yaptığı rehabilitasyon sonrası böbreklerim iflas etme noktasına gelmiş. Acilen beni operasyona aldılar. Başarılı bir harekâtla sıhhatime kavuştum" biçiminde konuştu.

Bevliye Uzmanı Muhammet Okumuş ise, "Cahit Beyin her iki böbreğinde geyik boynuzu biçiminde taşlar vardı. Bu rahatsızlıkla bize müracaat etti. İdrar kanaması ve bel sızısı vardı.

Kapalı operasyon usulüyle iki böbrekte bulunan geyik boynuzu biçiminde taşlar alındı. Hasta operasyonun ikinci gününde taburcu oldu" dedi.