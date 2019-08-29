Boğaz'dan bir "dev" geçiyor

Gündem 29.08.2019, 11:03
Boğaz'dan bir "dev" geçiyor

İSTANBUL (AA) - Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

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