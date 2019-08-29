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Boğaz'dan bir "dev" geçiyor
Gündem
29.08.2019, 11:03
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İSTANBUL (AA) - Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
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#ankara
#altın rezervi
#samsun
#izmir
#fahri doktora unvanı
#Alzheimera ve felce çare bulduk
#TÜSAD KOAH Çalışma Grubu
#Belediye Meclis üyeleri
#Şuayip Tiryakioğlu
#Atıkların Geri Dönüşüm Seferberliği
#Türk azınlıklara ait vakıf arazilerini satması
#istanbul
#Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
#SIFIR GÜVEN YAKLAŞIMI
#Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı
#arıza dizisi ne zaman başlıyor
#borsa istanbul
#malatya
#Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo
#etimesgut
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