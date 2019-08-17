Boğazın İncisi Kız Kulesi....
Gezi Rehberi 17.08.2019, 11:03
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Boğazın İncisi Kız Kulesi....
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Güzelliği ve konumu itibarıyla bu zamana kadar pek çok filme ve şiire esin kaynağı olan Kız Kulesi, İstanbul şehrinin mimari tarihi eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
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Dopdolu tarihi ve eşsiz manzarasıyla hakkında her dönem birçok efsane türetilen Kız Kulesi günümüzde de şehrin en turistik mekanlarından ve şehrin mimari sembollerinden biri olarak görülmektedir.
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Nitekim hakkındaki efsaneler ile birlikte bu kule en az Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii kadar ilgi çekici bir hal alıyor.
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Kendi kadar küçük bir adacığın üzerinde inşa edilmiş olan Kız Kulesi, deniz seviyesinden 18 metre yüksekliğe sahip. Mimari yapı olarak 5 katlı olmasıyla dikkat çeken kule, Üsküdar İlçesi mevkiinde Bizans İmparatorluğu’ndan miras kalan son tarihi yapı olarak öne çıkıyor.
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Ancak günümüzdeki görünümüne 2. Mahmut dönemindeki onarım çalışmalarından sonra kavuşuyor. Hatta bu çalışmaların bir nişanesi olarak padişahın tuğrasının, bir kitabe eşliğinde yapının girişine eklendiği biliniyor.
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Hakkında pek çok efsaneni bulunduğu kule, Leandros’un Kulesi adıyla da biliniyor. Aynı zamanda Bizans döneminde Ackla denilen Küçük Kale olarak da isimlendirildiği kayıtlarda görülüyor.
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Kulenin adı pek çok farklı dönemde birçok farklı isimle nitelendirilmiş. Nitekim antik dönemlerde kulenin adının Atina Kralı Chares’in eşinin ismi olan Damalis olduğu biliniyor.
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Geçmiş dönemlerde pek çok afetle boğuşan kulenin, yangın ve deprem gibi felaketlerden kullanılamayacak duruma gelinceye kadar hasar aldığı dönemler yaşadığı biliniyor. Dolayısıyla zaman zaman pek çok kere tadilat ve restorasyon gördüğü tarihi kayıtlarda yer alıyor.
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