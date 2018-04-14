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​Bölge Birincisi Siirt’ten

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Eyüphan Kaya

Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde Kur’anı Kerimi güzel okuma yarışması bölgesel düzeyde yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen bu bölge finalinde birçok ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve yardımcıları olmak üzere diğer İmam-Hatip Okulları müdürlerinin de katıldığı gözlendi.

Duyarlı vatandaşların da hazır bulunduğu yarışmada Diyarbakır-Siirt-Bitlis-Van-Batman-Şırnak- Hakkari ve Mardin illerinin birincileri ile Diyarbakır Merkez İmam-hatip lisesinin ev sahipliği yapması münasebetiyle bir yarışmacı da oradan olmak üzere 9 Kur’an öğrencisi yarışmaya katıldı.

Birbirinden güzel ses ve seda ile yapılan bu yarışmada 91 puanla Merkez İmam-Hatipte İsmail Bayram üçüncülüğü , 92 puanla Hakkari’den Yusuf Özer ikinciliği ve 94 puan ile Siirt’ten Muhammed Ayğan birinciliği elde etti.

İlk üçe giren katılımcılara başarı plaketinin yanısıra tüm Katılımcılara birer dizüstü bilgisayar ve çeşitli hediyeler sunuldu. Bölge birincisi olarak Siirt talebesi Muhammed Ayğan Bölge adına Türkiye finaline katılacak. Kendisine şimdiden başarılar dileriz.

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