Ankara Barosu Baro Meclisi kuruldu

ANKARA Barosu, meslek sorunları ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve meslektaşlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla Baro Meclisi kurdu.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ankara Barosu Baro Meclisi’ni kurdu. Mecliste, baro seçimlerine katılan başkan adayları ile 5 genç avukat ile 3 stajyer avukat yer alacak. Baro Meclisinin organları, Baro Meclisi Genel Kurulu ve Baro Meclisi Yürütme Kurulu’ndan oluşacak. Baronun olağan genel kurulunun yapıldığı tarihte, baro meclisi organlarında görev yapan avukatların bu görevleri sona erecek. 3 ayda bir toplanacak olan Baro Meclisi Genel Kurulu’nun kararları tavsiye niteliğinde olacak.

Baro Meclisi Genel Kurulu, ilk toplantıda kendi üyeleri arasından Baro Meclisi Yürütme Kurulu’nda görev yapmak üzere 7 üyeyi seçecek. Baro Başkanı, Yürütme Kurulu’nun doğal üyesi olacak.