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Ankara Barosu Baro Meclisi kuruldu
ANKARA Barosu, meslek sorunları ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve meslektaşlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla Baro Meclisi kurdu.
Bölge 22.08.2019, 12:07 22.08.2019, 22:49
ANKARA Barosu, meslek sorunları ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve meslektaşlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla Baro Meclisi kurdu.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ankara Barosu Baro Meclisi’ni kurdu. Mecliste, baro seçimlerine katılan başkan adayları ile 5 genç avukat ile 3 stajyer avukat yer alacak. Baro Meclisinin organları, Baro Meclisi Genel Kurulu ve Baro Meclisi Yürütme Kurulu’ndan oluşacak. Baronun olağan genel kurulunun yapıldığı tarihte, baro meclisi organlarında görev yapan avukatların bu görevleri sona erecek. 3 ayda bir toplanacak olan Baro Meclisi Genel Kurulu’nun kararları tavsiye niteliğinde olacak.
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