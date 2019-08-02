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Ankara Mamak’ta kurban pazarlıkları başladı

ANKARA, ()-MAMAK Belediyesi’nin vatandaşın sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban alım-satım işlemini gerçekleştirmesi için kurduğu Ortaköy Kurban Pazarı’nda pazarlıklar başladı.

Bölge 02.08.2019, 13:02 02.08.2019, 13:32
Ankara Mamak’ta kurban pazarlıkları başladı

ANKARA, ()-MAMAK Belediyesi’nin vatandaşın sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban alım-satım işlemini gerçekleştirmesi için kurduğu Ortaköy Kurban Pazarı’nda pazarlıklar başladı.

Kurbanlıklar, kurban pazarındaki yerini alırken 170 dönüm alan üzerine kurulu 200 çadırlık kapasiteye sahip kurban satış ve kesim alanında 137 çadır şimdiden doldu. Hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli ‘boğa timleri’ oluşturuldu. Vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda kurban kesebilmeleri için tüm ekiplerin çalışmalarını tamamladığını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bayram süresi boyunca da kurban pazarında, 24 saat görev yapan jandarma, zabıta, güvenlik görevlilerinin yanı sıra ilçe müftülüğünce görevlendirilecek dini hizmetler danışma büromuz hizmet verecek. Ayrıca otopark, veteriner ve doktorların bulunduğu sağlık merkezi noktasının yanına da seyyar kafeteryalar da vatandaşımızın kullanımına açık olacak” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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