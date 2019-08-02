Ankara Yenimahalle'den hastalara evde sağlık hizmeti

ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi, 'Sağlık Projesi' kapsamında 2019 yılı içerisinde evden çıkamayacak olan 369 hastaya ulaşarak, evde gerekli tedavileri uyguladı.



Randevulu sistem ile çalışan belediyenin sağlık personeli, günde ortalama 6 vatandaşı evinde tedavi ediyor. Hastaların genel muayenelerini yapan sağlık ekipleri, sonda değişimi, pansuman, yatak yarası tedavisi, operasyon sonrası yara bakımı gibi işlemleri de yapıyor. Gerekli görülmesi halinde hastalar dahiliye, genel cerrahi ve romatoloji alanlarındaki uzman doktorlara yönlendiriyor. 2014 yılından 2018 sonuna kadar toplamda 2 bin 60, 2019 yılı içerisinde ise, 369 hastaya ulaşan ekipler, hastaların iyileşme sürecinde her aşamayı titizlikle inceliyor. Bu hizmetten yaralanmak isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 526 24 06 no’lu numarasını arayarak, evde sağlık hizmeti talebinde bulunmaları yeterli oluyor.



'TEDAVİ AYAĞIMA GELDİ'

Hizmetten faydalanan hastalardan biri olan 83 yaşındaki Fikriye Çelenli, Yenimahalle Belediyesi sağlık personeline teşekkür etti. Çelenli,"“15 yıldır astım hastasıyım. 10 yıl önce, akciğer kisti ameliyatı oldum. 75 kiloydum, ameliyattan sonra 38 kiloya düştüm. İştah sorunum var. Yemek yiyemiyorum. Rutin kontrollerim oluyor. Ama evden çıkacak durumda değilim. Belediyenin böyle bir hizmeti olduğunu duyduk ve başvurduk. Tedavi ayağıma geldi. Sağ olsunlar. Bu proje bizim gibi hasta ve yaşlılar için çok iyi. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.



'BİZİM İÇİN HALK SAĞLIĞI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

Sağlık hizmetlerinin doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmamasına rağmen, halk sağlığının takipçisi olduklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bizim için halk sağlığı birinci önceliktir. Belediye olarak sağlık alanında önemli çalışmalar yaptık. Görev yetkimizde olmamasına rağmen sağlık ocakları açtık. 6 yıldır sürdürdüğümüz bu projeyle de evden çıkamayacak durumda olan yatak bağımlısı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evlerinde tedavi ediyoruz” diye konuştu.