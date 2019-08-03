Ankara Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi yoğun ilgi görüyor

ANKARA, ()-ÇANKAYA Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, farklı ülke temsilcilerinin de ilgi odağı oldu. Son olarak tesisi gezen Filipinler Cumhuriyeti temsilcileri Zübeyde Hanım Çankaya Evi'ni ziyaret etti.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, açıldığı günden bu yana ülke temsilcilerinin ziyaret edip, incelediği merkez oldu. Son olarak Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçilik yetkililerini konuk eden tesiste, özellikle kurs programlarıyla dikkat çeken Çankaya Evi büyük ilgi görüyor. Tesisi gezen Filipinli heyet, Zübeyde Hanım Çankaya Evi ile ilgili genel bilgileri, kurslar ve atölyelerin çalışma düzeni hakkında yetkililerden bilgi alıp, pastacılık kursunun düzenlendiği mutfak atölyesini de ziyaret etti. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri Nikâh Salonunu da ekledi. Tesiste bulunan 7/24 açık kütüphane ise, hem öğrencilerin ders çalıştığı hem de bölge halkının kitap okuduğu yeni bir mekân haline geldi.

HAFTADA 400 KURSİYERE HİZMET VERİYOR

Vatandaşların kaliteli ve keyifli zaman geçirmesine olanak sağlayan Çankaya Evleri’nden birinin de bulunduğu tesiste, onlarca farklı alanda eğitimler veriliyor. Haftada 400 kursiyerin eğitim aldığı dersler arasında pastacılık, kağıt rölyef, takı tasarımı, resim, ahşap boyama, su kabağı oymacılığı, Latin dansları, yoga, okuma yazma, işaret dili gibi hobiden kişisel gelişime birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Haftanın her günü açık olan Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nde rağbet gören kurs programları için Eylül ayından itibaren yeni sınıflar da açılmaya devam edecek.