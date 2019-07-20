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Ankaralı'lar Teleferikten Kuşbakışı Keçiören Keyfi Yaşıyor

Yaz aylarında kuşbakışı Keçiören keyfi yaşamak isteyenler teleferiğe koşuyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Teleferik sayesinde vatandaşlarımız Keçiören’in güzelliklerini gökyüzünden seyretme zevkini yaşıyorlar, Keçiören turizmini de hareketlendiren teleferiğimiz, ilçe dışından da büyük ilgi görüyor” diye konuştu.

Bölge 20.07.2019, 11:04 20.07.2019, 11:13 Tuğçe Hanım
Ankaralı'lar Teleferikten Kuşbakışı Keçiören Keyfi Yaşıyor

Teleferik Turu İle Ankara Seyri

2008 yılından beri hizmet veren ve açıldığı dönemde Avrupa ve Türkiye'nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak bilinen hattın uzunluğu toplamda 1653 metre. Subayevleri Mahallesindeki Atatürk Bahçesi ile Tepebaşındaki Güçsüzler Yurdu arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti veren teleferik şu anda en uzun şehir içi teleferik hatları arasında ilk üçte yer alıyor. En yüksek noktası 85 metre olan teleferik günlük ortalama 1000 yolcuyu ağırlıyor.

Her biri 8 kişilik toplam 16 kabin, özel ışıklandırması ile 20 dakika süren bir seyir keyfi yaşatıyor. Keçiören'i ve özellikle Estergon Türk Kültür Merkezi’ni, Keçiören Şelalesini, Atatürk Bahçesini, hatta Atakule ile Hıdırlık Tepesini görmek isteyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Ankara'ya şehir dışından gelen turistlerin de yoğun ilgisini çeken teleferik, hafta sonu daha çok talep görüyor. Türkiye'nin en büyük ilçesi unvanına sahip Keçiören'i kuşbakışı gece de görmek isteyenler için akşam saatlerinde de seferleri olan teleferik tesisleri, yaz sıcaklarını göz önüne alarak bu dönemde 15.00 -23.00 saatleri arası hizmet veriyor.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
#ankara #teleferik #keçiören #keçiören belediyesi #Teleferikten Kuşbakışı Keçiören Keyfi #turgut altınok
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