Aşçılar diyarına Adana’nın soğuk tatları damga vurdu

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) 34. Uluslararası Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali’nde Çukurova’ya özgü bici bici tatlısı, ayran aşı çorbası ve şalgam suyunu tanıttı.

Adanalı aşçılar Mengen’de yürekleri serinletti

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve ekibi, Mengen’e akın eden lezzet avcılarına 3 bin kişilik bici bici tatlısı, bin 500 kişilik ayran aşı çorbası ve 3 bin bardak şalgam suyu ikramında bulundu.

Aşçılar diyarı Mengen’de iki yıl önce 56 il arasında yapılan yarışmada içli köfte ve domates tatlısı ile çifte birincilik elde eden ADAPADER’li aşçılar, buz gibi bici bici, ayran aşı ve şalgam suyu ile yürekleri serinletti.



ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, yüzlerce farklı lezzetin tanıtıldığı Mengen’de Adana’yı başarıyla temsil etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Göçman, festivale katılım konusunda kendilerine destek olan Adana Valiliği, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Yüreğir Belediyes ve Sunar Yağları’na yöneticilerine teşekkür etti.

Başkan Derviş Göçmen, “Mengen’de kiraz ve muz parçacıkları ve göl suyu ile tatlandırdığımız bici bici tatlısı büyük rağbet gördü. Çünkü yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir tatlı. Ayran aşı ve şalgam suyumuz da farklı damat tatları arayanların gözdesi oldu. Adana’nın yöresel yemeklerinin tanıtımı ve gastronomi turizminde öne çıkması için yürüttüğümüz çalışmalarda mola vermeden ilerliyoruz. Bize destek veren yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

