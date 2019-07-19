ATO Başkanı Baran, Başkan Taşdelen'e Ziyarette Bulundu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile makamında bir araya geldi. Alper Taşdelen’i ziyaretinde ATO Başkanı Baran’a, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, ATO Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil de eşlik etti.

Yeniden seçiminin ardından çalışmalarına hızla devam eden Alper Taşdelen’i kutlayan Baran, Ankara’nın yıllardır fırsat verilmeyen, savunma sanayiinden eğitime, termal turizmden doğa sporları ve tarihi dokusuna pek çok alanda önemli bir merkez olduğuna vurgu yaparak “Başkentimizi layık olduğu yere taşımak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

Baran’ın sözlerine katıldığını belirten Taşdelen, Türkiye’de bir dönem kentlerin fetih mantığıyla yönetildiğinden söz ederek “Geleceğe bırakacağımız eserlerle yaşanabilir planlı bir kent için bizler de elimizi taşın altına koymaya hazırız” şeklinde konuştu.

Taşdelen, Ankara’ya kazandırılacak önemli bir eser üzerinde çalışmalarının devam ettiğinden söz ederek, Kurtuluş Savaşı Müzesi projesi hakkında bilgi verdi.