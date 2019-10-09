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Aydın'da “koku“ tartışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi: "Saat 21.30 civarında Zindan Deresi yakınlarında küçük bir alanda ot ve inşaat artığı tutuştuğu tespit edilmiştir. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Hissedilen gaz kokusunun Zindan Deresi'nde yaşanan olayla bir ilgisi yoktur"

Bölge 09.10.2019, 10:14 09.10.2019, 16:06
Aydın'da “koku“ tartışması
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AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte akşam hissedilen ve şikayete neden olan gaz kokusunun Zindan Deresi'nde yaşanan olayla ilgisinin olmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün akşam bazı mahallelerde hissedilen kokuyla ilgili belediyenin iletişim merkezine birçok ihbar geldiği belirtildi.

İtfaiye tarafından kokuya sebep olacak yangın tespit edilemediği vurgulanan açıklamada, "Saat 21.30 civarında Zindan Deresi yakınlarında küçük bir alanda ot ve inşaat artığı tutuştuğu tespit edilmiştir. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Hissedilen gaz kokusunun Zindan Deresi'nde yaşanan olayla bir ilgisi yoktur." ifadelerine yer verildi.

Kentte dün bazı semtlerde hissedilen kötü kokudan dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulunulmuş, bunun üzerine söz konusu mahallelerde çalışma başlatılmıştı.

Aydın Valiliği ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön tespite göre, kokunun, belediye katı atık bertaraf tesisleri yakınındaki Zindan Deresi'nde, içinde plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#gaz #koku #Yanık #zindan deresi
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