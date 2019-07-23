Bakan Kurum, Düzce Uğurlu Köyünde İncelemelerde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin meydana geldiği Düzce’ye geldi. Düzce merkezinde bulunan AFAD Müdürlüğüne gelen Bakan Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerden brifing aldı. Bakan Kurum, "Denizde de çöpler, arabalar hep oraya gitmiş. Buraya bir temizliği ile alakalı tekne falan ayarlayalım. Selden arabalar falan var, onları kurtaralım. Denizde ne varsa temizleyeceğiz. Biz buraları zaten valiliğimiz özel olarak ilgilenecekler. Hem o derenin ıslahını köprüleri acilen oraları yapalım. Vatandaşların ufak tefek sorunları var onlara yardımcı olalım. Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz. Valimizle vekillerimizle birlik içinde sırasıyla yapılacak inşallah. Yine iller bankasından bir kredi talebiniz olursa iller bankası genel müdürümüz burada onunla konuşabilirsiniz” dedi.

BAKAN VATANDAŞI DİNLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selzedelerle de konuştu. Bakan Kurum yetkililere talimat vererek, “Ablamızın kocası hastaymış. Hastaneye götürün. Birde buradaki evi ile alakalı yaşamada başlarlar. İşletmeye elektriği en kısa süre içerisinde verin. Kocasını da hemen acile götürün. Bu konuyu hemen kaymakam bey ile takip edelim” diye konuştu.

(Faruk Çidem /İHA)