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Başkan Ertuğrul'dan Sünnet Çocuklarına Hediye Bisiklet
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sünnet ziyaretlerinde çocuklara bisiklet hediye ediyor.
Bölge 19.07.2019, 13:11 19.07.2019, 13:46 Tuğçe Hanım
Hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgi karşısında çok etkilendiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ’’Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek randevu sistemiyle ziyaret ederek bisikletlerini hediye ediyoruz. Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri vardır. Sünnet, erkek evlatlarımız için olmazsa olmazlarımızdan biridir. Rabbim hepsine sağlık sıhhat versin. Allah vatana, millete hayırlı evlatlar eylesin. Allah mürüvvetlerini görmeyi de nasip etsin” dedi.
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