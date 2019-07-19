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Başkan Ertuğrul'dan Sünnet Çocuklarına Hediye Bisiklet

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sünnet ziyaretlerinde çocuklara bisiklet hediye ediyor.

Bölge 19.07.2019, 13:11 19.07.2019, 13:46 Tuğçe Hanım
Başkan Ertuğrul'dan Sünnet Çocuklarına Hediye Bisiklet

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da ikamet eden ve sünnet olan çocukları evlerinde ziyaret ediyor. Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediliyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Ertuğrul Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek sevindiriyor. Ziyaretten memnun kalan ilçe sakinleri ise “Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgi karşısında çok etkilendiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ’’Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek randevu sistemiyle ziyaret ederek bisikletlerini hediye ediyoruz. Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri vardır. Sünnet, erkek evlatlarımız için olmazsa olmazlarımızdan biridir. Rabbim hepsine sağlık sıhhat versin. Allah vatana, millete hayırlı evlatlar eylesin. Allah mürüvvetlerini görmeyi de nasip etsin” dedi.

#Ertuğrul Çetin #haberler ankara #pursaklar #pursaklar belediyesi #belediye haberleri #hediye #sünnet çocukları
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