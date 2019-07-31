Başkan Köse, başkan yardımcıları ile projelerini konuştu
MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları ile bir araya gelerek ilçe genelinde gerçekleştirecekleri projeler hakkında toplantı düzenledi.
Başkan Köse, düzenlenen toplantıda vatandaş beklentilerine kısa zamanda cevap verecek çalışmaların hazırlıklarının yapıldığını belirtti. Amaçlarının söz verdikleri projeleri bir an önce hayata geçirmek olduğunu söyleyen Başkan Köse, “Yaptığımız her çalışmayı her yönde ele alarak en sağlıklı kararları alıyoruz. Bugün de ekibimizle birlikte başladığımız ve yeni gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin beklentilerine cevap verecek bir yaklaşımla her türlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mamak’ın kaybedecek, bir dakikası bile yok” dedi.
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