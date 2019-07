Başkan Köse, başkan yardımcıları ile projelerini konuştu

Başkan Köse, düzenlenen toplantıda vatandaş beklentilerine kısa zamanda cevap verecek çalışmaların hazırlıklarının yapıldığını belirtti. Amaçlarının söz verdikleri projeleri bir an önce hayata geçirmek olduğunu söyleyen Başkan Köse, “Yaptığımız her çalışmayı her yönde ele alarak en sağlıklı kararları alıyoruz. Bugün de ekibimizle birlikte başladığımız ve yeni gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin beklentilerine cevap verecek bir yaklaşımla her türlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mamak’ın kaybedecek, bir dakikası bile yok” dedi.

Mamak ilçesini bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacak deneyimli bir kadro ile çalıştıklarını kaydeden Başkan Köse, “Belediyecilik, her biri farklı tecrübeye sahip, donanımlı, tecrübeli, kariyerinde pek çok zorluğu aşarak mesafe almış bir ekip ile yani güçlü bir kadro ile yapıldığında ancak başarılı olunabilecek bir faaliyet alanı. İyi niyetli, gayretli ve çalışkan bir ekibimiz var. Mamak için bu ekibin bir şans olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte samimiyetle milletimize hizmet yolunda çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu ekiple, iz bırakacak çalışmalara imza atacağız ve böylece Mamak daha güzel olacak” diye konuştu.