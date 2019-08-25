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Başkan Köse, muhtarlarla bir araya geldi
MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde bulunan muhtarlarla bir araya geldi. Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen programa Başkan Köse’nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı...
Bölge 24.08.2019, 10:47 24.08.2019, 22:59
MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde bulunan muhtarlarla bir araya geldi.
Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen programa Başkan Köse’nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören ve Mamak’lı muhtarlar katıldı. Hayata geçecek projeler hakkında bilgi verilen toplantıda istişarenin önemine dikkat çeken Başkan Köse, “İstişarede bereket vardır. İstişare ile yapılan her çalışma yüz güldürür. Çünkü vatandaşımıza istediği hizmeti sunmak hem bizi hem de halkımızı memnun eder. Yaptığımız çalışmalar ve hizmetlerin en ücra köşelere ulaşmasında en büyük yardımcılarımız muhtarlardır. Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımızla biz çok büyük bir aile olduk” dedi.
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