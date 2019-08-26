Başkan Yaşar, 5 bininci gelinle buluştu

YENİMAHALLE Belediyesi, dünya evine giren Yenimahalleli çiftlere ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 5 bininci gelin ile bir araya geldi.Düğün masrafları nedeniyle büyük bir ekonomik yük altına giren çiftlere yeni yaşamlarının kapılarını açarken yardımcı olmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi, talep eden çiftlere 10 yıldır gelin saçı ve makyaj hizmeti veriyor. Yenimahalle Belediyesi, İmaj Velon Güzellik Merkezi ile ortaklaşa yürütülen hizmet ile 5 bininci gelinin saç ve makyaj yapımını gerçekleştirdi. Yürütülen proje ile birlikte gelinin 500 ila bin TL arasında değişen kuaför ve makyaj masrafları karşılanarak, çiftlerin hayatlarının en önemli gününe unutulmayacak bir katkı sağlandı. Projede 10 yıldır Yenimahalle Belediyesi ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Kuaför Murat Uzunoğlu, "Genç çiftleri bu mutlu gününde belediyemiz ile yapmış olduğumuz ortaklaşa hizmet sayesinde yalnız bırakmıyoruz. Sosyal bir sorumluluk projesinin ortağı olmaktan büyük mutluluk diliyorum" dedi.'EN MUTLU GÜNÜNDE GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'Güzellik merkezinde belediyenin desteğiyle mutlu gününe hazırlanan 5 bininci gelini ziyaret ederek, geline altın takan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "10 yıldır mutlu bir aile kurmak için bir araya gelen çiftlerimize destek oluyoruz. Dünya evine girecek olan çiftlerimize kuaför hizmetinin yanında diğer salonlara kıyasla çok daha uygun fiyata nikâh ve düğün salonu hizmeti de sunuyoruz. Günümüz şartlarında, yaşanan fiyat artışları sonrasında evlenmek isteyen ilçe sakinlerimiz maddi olarak büyük zorluklar yaşıyor. Belediye olarak kendilerine bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz" dedi.