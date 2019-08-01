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Başkan Yaşar, OSTİM’i ağırladı

ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. OSTİM bölgesinin ihtiyaçlarının ve içinde bulunduğu...

Bölge 01.08.2019, 13:39
Başkan Yaşar, OSTİM’i ağırladı

ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.
OSTİM bölgesinin ihtiyaçlarının ve içinde bulunduğu sıkıntıların görüşüldüğü etkinliğe Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge katıldı. Yerel üreticiye destek vermek yerine her ürünü dışarıdan ithal ettiklerini söyleyen Başkan Yaşar, “Bu anlayışla Türkiye kalkınamaz. Bu nedenle OSTİM bölgesine büyük önem veriyoruz. Binlerce insanımız bu bölge sayesinde evine ekmek götürüyor. İşsizliğin bu kadar yoğun hissedildiği bir dönemde OSTİM’in yaşadığı sıkıntılara çare bulmak ve onlara gereken desteği vermek zorundayız. OSTİM’i seviyoruz, üreticinin daha iyi şartlarda para kazanması ve işsizliğin önlenmesi için bölgeye elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

‘TEKNİK ÜNİVERSİTEYE ÖNEM VERİYORUM’
Ülkede yaşanan üretim sorununun önüne geçmek için gençlerin donanımlı olarak eğitilmesinin ve sanayi bölgelerinde mesleğe yönelik eğitim kampüslerinin oluşturulmasının önemine dikkat çeken Başkan Yaşar, “OSTİM bölgesine kazandırılan Teknik Üniversite’ye büyük önem veriyorum. Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de sanayi bölgelerinde bunun gibi üretime yönelik kampüslerin sayılarının arttırılması ve nitelikli eğitimin gençlerimize ulaştırılması gerekiyor” diye konuştu.
Kahvaltı sonrasında Başkan Yaşar’a seramik vazo hediye eden Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise, “Sanayi bölgesi olarak yaşadığımız sıkıntılarımızın giderilmesi amacıyla vermiş olduğu destek için Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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