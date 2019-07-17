Başkan Yaşar, Yenimahalle Belediyesinin Açtığı Kitap Fuarını Ziyaret Etti

YENİMAHALLE Belediyesi tarafından açılan kitap fuarını, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ziyaret etti.

Başkan Yaşar’ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar ve belediye meclis üyeleri de fuarı ziyaret ederek, stantları gezdi. Kitaplar hakkında stantlarda yayınevlerinden bilgi alan Başkan Yaşar, Elma Yayınevi aracılığıyla 3’üncü kitabını çıkaran günün konuk yazarı Elif Özmenek Çarmıklı ile de bir araya geldi.

Başkan Yaşar’a yeni kitabı ‘Mita ve Gizemli İnci’ kitabını imzalayan Çarmıklı, kitap fuarı için teşekkür etti. Edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı sıra lise ve üniversiteye hazırlık gibi birçok türde binlerce kitabın yer aldığı fuarda 20’nin üzerinde yayınevi, 21 Temmuz Pazar gününe kadar kitaplarını sergileyecek.



Vatandaşlarla sohbet ederek stantları gezen Başkan Yaşar, "Ülke olarak okuma alışkanlığımız maalesef yetersiz. Zararın neresinden dönersek kardır. Çocuklarımız kitap kokusuyla büyütülmeli. Toplumların bilimde ve teknolojide ilerlemesi, güçlü bilgi birikimine sahip bireylerle mümkündür. Bu da etkin bir okuma becerisi ve alışkanlığının kazandırılması ile gerçekleşir. Ayrıca; okumak, kişilerin duygu, düşünce ve hayal dünyasını da zenginleştirir. Biz büyükler elimizden kitabı düşürmemeli, çocuklarımıza, torunlarımıza sağlıklı birer örnek olarak okumanın önemini aşılamalıyız" dedi.