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Beyoğlu'nda bir evde çökme meydana geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tek katlı metruk bir evde kısmi çökme oldu.Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki metruk bir binanın bir kısmında çökme yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında araştırma...

Bölge 10.10.2019, 05:19 10.10.2019, 09:40
Beyoğlu'nda bir evde çökme meydana geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tek katlı metruk bir evde kısmi çökme oldu.

Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki metruk bir binanın bir kısmında çökme yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında araştırma yaptı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#çökme #beyoğlu #yıkılma
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