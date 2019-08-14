Büyükşehir ve Çankaya Belediyesi’nin yenileme çalışmaları sürüyor

Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin ortaklaşa başlattığı ‘Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları’ devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi ilk etabı tamamlanan çalışmayla Sakarya metro çıkışından Çankaya Belediye Başkanlığı önüne kadar olan kısım tamamen yenilendi. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sakarya'nın yanı sıra Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil Sokakları da kapsayacak çalışmada ilk etapta cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için Sakarya Caddesinde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimi tamamlandı. Ağaç sayısının 82’ye ulaşacağı Sakarya Caddesinde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları şekillenmeye başladı. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer aldığı bölgede ayrıca engelli rampası da standartlara uygun olarak düzenlendi.

‘BİR KENTİN KALBİ MEYDANLARIDIR’

’ın ciddi bir çöküş yaşadığını ve bu sorunun çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

"Bir kentin kalbi meydanlarıdır. Dünyanın her yerinde kentler meydanlarıyla anılır. Kızılay'ın da Başkentimizin kalbi olması için seçimlerin hemen ardından çalışmalara başladık. Öncesinde bölge esnafıyla çeşitli toplantılar yaptık. Esnafımızın taleplerini, önerilerini aldık. Projemizi de bu yönde geliştirdik. Kenti ‘birlikte yönetim’ anlayışını benimsedik. Sakarya bölgesinde esnafımızla birlikte çalıştık. Biz bu uygulamayı karşılıklı güven ve samimiyet içerisinde gerçekleştiriyoruz. İlk etabını bayram öncesi tamamladığımız çalışmayla, Sakarya Caddesi yeni bir çehreye kavuştu. Bu çalışma metro girişinden başlayarak Mithatpaşa Caddesi çıkışına kadar geniş bir alanı kapsayacak. Bu yaz Sakarya Caddesi’nden başlayarak Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur Sokakları da yenileyeceğiz. Hem esnafımız hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımız rahat edecek. Peyzaj düzenlemesi kent meydanına yakışır olacak, şimdiden büyük ağaçları diktik. Süs havuzları tamamlandı. Vatandaşımız kent meydanına geldiğinde hem işini halledecek hem de ağaç altında oturup dinlenme imkânı bulacak.”