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Çanakkale’de 12 Mülteci Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı.

Bölge 24.07.2019, 12:49 24.07.2019, 13:06
Çanakkale’de 12 Mülteci Yakalandı

Çanakkale’de 12 Mülteci Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı.

Ayvacık’ın Müsellim geçidinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Lastik botla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmaya çalışan kaçakların botunu durduran ekipler, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldıktan sonra Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na teslim edildiler. Burada işlemleri tamamlanan kaçaklar, Ayvacık Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#bölge haberleri #midilli adası #yunanistan #ayvacık ilçesi #mülteci #çanakkale
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