Çanakkale’de Deprem

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, Çanakkale şehir merkezinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssünün Yenice’nin Üçkabaağaç bölgesi olduğu belirtildi.

(İHA)