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Çankaya Belediyesi, 745 sokak hayvanını yuva sahibi yaptı
ANKARA, ()-ÇANKAYA Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılının ilk 7 ayında 745 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Merkez 7 ay içerisinde ise, 47 bin 120 hayvana tedavi işlemi uyguladı. Çankaya...
Bölge 13.08.2019, 12:25
ANKARA, ()-ÇANKAYA Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılının ilk 7 ayında 745 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Merkez 7 ay içerisinde ise, 47 bin 120 hayvana tedavi işlemi uyguladı.
SATIN ALMA SAHİPLEN
Çankaya Belediyesinin, hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden Taşdelen, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatları gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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