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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı yine zirvede
ÇANKAYA Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1'nci Lig'de, 2019-2020 sezonunun ilk yarısını da namağlup kapatarak, rekorlarına bir yenisini ekledi. Ligde 6 yıldır arka...
Bölge 30.07.2019, 11:44
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı’nın örnek teşkil edecek başarılara imza attığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Gönül gözüyle başarıdan başarıya koşan Çankaya’nın evlatlarının daha güzel başarılara ulaşabilmeleri için bizler elimizden geleni yapacağız. Çankaya’yı ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden futbolcularımızla ne kadar övünsek azdır” dedi.
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