Çankaya Belediyesi'nden Üniversite Tercihleri İçin Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hizmet binasında bulunan Galeri Çankaya’da tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Varlık Lisesi’nden iki eğitim koordinatörü ve Karacan Akademi’den 4 rehber öğretmenden oluşan 6 uzman tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 30 Temmuz’a kadar devam edecek.

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan danışmanlık hizmeti, öğrencilere aldıkları puana göre en sağlıklı tercih listesini oluşturmalarında destek veriyor. Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 0312- 458 89 00 / 1835 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabiliyor. Randevu almadan gelen öğrencilere ise görüşme trafiği uygun olduğu ölçüde destek verilecek.

“GENÇLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, doğru tercih için ücretsiz danışmanlıktan dileyen her öğrencinin yararlanabileceğini söyledi. Üniversite yolunda tüm gençlere başarılar dileyen Taşdelen, 100. Yıl ve Zübeyde Hanım Çankaya Evlerinin yanı sıra Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde ders çalışabilecekleri kütüphane hizmeti verdiklerini kaydeden Taşdelen, Maltepe Park AVM olarak bilinen alanı büyük bir gençlik merkezi olarak inşa edeceklerini söyledi. Alper Taşdelen, “Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına kuracağımız Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde, 24 saat açık bin kişilik kütüphanenin yanı sıra 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Galeri Çankaya salonunda verilen danışmanlık hizmeti, 30 Temmuz’a kadar hafta sonu da dahil her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.