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Çankaya'da 'Açık Hava Sinema' etkinliği sürüyor

ANKARA, ()-ÇANKAYA Belediyesi’nin yaz döneminde gerçekleştirdiği 'Açık Hava Sinema' etkinliği bayram tatili sonrasında da sürecek. Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Açık Hava Sinema’ etkinliği Kurban Bayramı tatili...

Bölge 13.08.2019, 12:25
Çankaya'da 'Açık Hava Sinema' etkinliği sürüyor

ANKARA, ()-ÇANKAYA Belediyesi’nin yaz döneminde gerçekleştirdiği 'Açık Hava Sinema' etkinliği bayram tatili sonrasında da sürecek.

Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Açık Hava Sinema’ etkinliği Kurban Bayramı tatili sonrasında ayın son haftasına kadar sürecek. Temmuz ayında başlayan etkinlik şimdiden 30 bin Çankayalı vatandaşa ulaşırken, 19 Ağustos'tan itibaren ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi 10 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan filmin Çankaya Belediyesi’nin sinema etkinliği gösterimi Çankayalılar tarafından büyük ilgi gördü.

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