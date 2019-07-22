Çankaya'da Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Çankaya Belediyesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları aralıksız sürerken çalışma yapılan yerlere yeni ağaçlar dikilmeye de devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sakarya, Yüksel Caddeleri ile Konur ve Karanfil Sokaklarda başlatılan yenileme çalışmalarında cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi Sakarya Caddesinde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimine başladı.

Ağaç sayısının 82’ye ulaşacağı Sakarya Caddesinde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları olacak. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer alacağı bölgede ayrıca engelli rampası da standartlara uygun olacak.

Ankara’nın merkezi Çankaya ve Çankaya’nın merkezi Kızılay’da başlatılan yenileme çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir biçimde sürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kızılay bölgesini tüm Ankaralılar kullanıyor. Gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan Kızılay’da başlattığımız yenileme çalışması sonucunda umuyorum ki, vatandaşlarımız memnun kalacaklar. Bölgenin yeşil dokusunu artırarak daha yeşil bir Çankaya’ya katkı sunacağız” diye konuştu.