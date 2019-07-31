Çankaya'da kurban satış ve kesim alanında denetim

Sağlıkla ilgili konulara özel önem gösteren belediye ekipleri, özellikle alanın hijyenine dikkat ediyor. Alanda, periyodik aralıklarla insanlara ve kurbanlıklara zarar vermeyen ilaçlamalar da bayramın son gününe kadar sürecek. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ile Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı denetimlerde kurban kesim alanındaki hazırlıklar ve satış alanındaki çadırlar kontrol edildi. Ankaralı vatandaşların en çok tercih ettikleri Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda vatandaşların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için gereken son düzenlemeler yapılırken, satıcıların ihtiyaçlarını da gözeterek çalışmalarını tamamlandı. Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı sonuna kadar alanda tam kapasite hizmet verecek.



Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu geçirebilmeleri için bütün önlemleri aldıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mühye’de bulunan kurban satış ve kesim alanımızda yüzlerce personelimiz ile Bayram sonuna kadar hizmet vereceğiz. Sağlık, temizlik, güvenlik başta olmak üzere tüm ekiplerimiz görev başında olacak. Şimdiden halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlarım” dedi.