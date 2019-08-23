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Çankaya’da kışlık çiçek için üretim başladı

ÇANKAYA Belediyesi'nin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı.

Bölge 22.08.2019, 09:26 22.08.2019, 22:47
Çankaya’da kışlık çiçek için üretim başladı
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ÇANKAYA Belediyesi'nin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı.
Çankaya Belediyesi'nin kendi seralarında ve kendi işçileri ile üretimini gerçekleştirdiği yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçek çalışmaları da başladı.

Kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya gibi çiçekleri yaz boyunca parklara diken belediye ekipleri kış için hazırlıklara hız verdi. Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan ‘Çansera’ seralarında gerçekleştirilen üretimlerde menekşe, kasımpatı ve karanfiller kış için hazırlanıyor. İlk etapta, farklı renklerde 40 bin karanfil üretimi yapıldı. Üretilecek 300 bin menekşe ve 30 bin kasımpatı için ise, hazırlıklar sürüyor.

#haberler ankara #ankara #çankaya belediyesi haberleri #Çankayada kışlık çiçek için üretim başladı
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