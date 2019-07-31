Çankaya’dan yabancı dil öğreniminde yeni avantaj

Devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan 18-30 yaş arası Çankayalıların yabancı dil eğitimi alması için dil okulları ile görüşerek yüzde 60’a varan indirim sağlayan Yabancı Dil Protokolü’nü 12 eğitim kurumuyla imzalayan Çankaya Belediyesi, protokolü güncelleyerek başvuru şartlarını kolaylaştırdı. İndirimli eğitimden yararlanmada sadece nüfus cüzdanı ile başvurunun yeterli olmasının yanı sıra Belediye yaptığı görüşmelerde protokol kapsamını da genişletti. Yabancı dil okullarına bağlı kolej ve temel liselerde de indirim sağlanacak. Çankaya Belediyesi’nin yabancı dil okulları ile yaptığı işbirliği kapsamında indirimli yabancı dil eğitimleri için başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü A2 Blok Kat 5’e yapılabiliyor. Protokol yapılan kurumların indirim oranlarına ise, www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.



