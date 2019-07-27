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Düzce'de Arama Çalışmaları 10 Gününde...
Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan iki çocuğun aranmasına 10. günde de devam ediliyor.
Bölge 27.07.2019, 10:43 27.07.2019, 11:49
Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan iki çocuğun aranmasına 10. günde de devam ediliyor.
Düzce’de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel nedeniyle kaybolan 7 kişiden 5’i arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu. Kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Tengel ile 7 yaşındaki Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrardan başladı. JAK, AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ekipleri dere içinde olmak üzere toplam 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ile 22 kilometrelik hatta arama yapıyor.
(Ali Yıldız/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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