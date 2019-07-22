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Düzce'de Bir Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Küçük bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı.

Bölge 22.07.2019, 15:36 22.07.2019, 16:15
Düzce'de Bir Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Küçük bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı.

Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında Esma Töngel’in cesedi, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında, eşi Cengiz Yöngel’in ise Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde bulunmuştu. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları sonrasında ise bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespit çalışması için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Ali Yıldız /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#düzce sel felakati #düzce haberleri #düzce
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