Düzce'de Selin Hasarı Gün Yüzüne Çıktı

Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında binlerce dekar tarım alanının hasar gördüğü ve 160 bin 500 tavuk, 177 küçükbaş ile 72 büyükbaş hayvanın telef olduğu açıklandı.

Düzce Valiliği, ilde meydana gelen sel felaketinin etkileri hakkında açıklama yaptı. Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Akçakoca İlçesi Esmahanım köyünde kaybolan 7 kişiden Fatma Töngel, Cengiz Töngel ve Sanem Kaplan adlı 3 kişinin cesedine ulaşıldığı, 4 kişinin ise bulunması için aramaların sürdüğü bildirildi. 213 personelle havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında 45 araç, 3 adet 8x8 amfibik araç, 8 arama kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği, 3 helikopterin görev yaptığı açıklandı. Ulaşım sağlanamayan köyün kalmadığı sel alanlarında Akçakoca ve Cumayeri’nde 5 mahallede yol açma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

375 BİNA HASAR GÖRDÜ 100 BİNA YIKILDI

Sel ve heyelan felaketinin bölgeye verdiği hasar ise Düzce Valiliği’nden yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Açıklamada meydana gelen sel ve heyelanlarda 75’i ağır, 375 binanın hasar gördüğü, yıkılan bina sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Selden zarar gören köylerde toplam 402 alanda zarar tespit edildiği, gelen ihbar ve taleplere göre çalışmaların sürdüğü açıklandı.

TARIM ALANLARI HASAR GÖRDÜ, BİNLERCE HAYVAN TELEF OLDU

Yaşanan sel felaketinde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde bin 687 çiftçi hasar gördüğü tespit edildi. Selde ayrıca 5 bin 562 dekar fındıklık, 621 dekar mısır tarlası, 200’ü boş 643 arı kovanı, 25 balıkçı teknesi, 43 balık ağı, 14 ahır, 2 kümes, 2 alabalık tesisi ve 2 traktörün de hasar gördüğü belirlendi. Sel sularına kapılan 160 bin 500 etlik tavuk, 177 küçükbaş ve 72 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

SEL BÖLGELERİNDE İLAÇLAMA YAPILIYOR

Sel sonrası hasar gören köylerde ise sağlık hizmetlerinin sürdüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurularak sağlık taramaları devam ettiriliyor. Çalışmalarda 22 köyde ve 3 plajda ilaçlama yapılarak Esmahanım, Uğurlu, Dilaver ve Harmankaya köylerinde yapılan ilaçlama sonrasında kontrol amacıyla bölgeden su numuneleri alındı.

ENERJİ NAKİL HATLARI ONARILIYOR

Sel nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi adına ise 23 araç ve 56 personel ile onarım çalışmaları sürüyor. Geçici olarak enerjinin sağlanması adına ise Akçakoca Kurukavak, Esmahanım, Dilaver, Küpler ve Davutağa bölgelerinde 5 adet jeneratör kuruldu. Köylerde enerjinin verilmesi yönündeki çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

TÜRK KIZILAY’I SELZEDELERE GIDA VE YAŞAM MALZEMESİ YARDIMLARI YAPIYOR

Selden hemen sonra bölgeye ulaşan yardım kuruluşları ile de selzedelere yemek ve yaşam malzemelerinin dağıtılmasına ise devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Türk Kızılay’ı tarafından bölgede 7 bin 650 kap sıcak yemek, 6 bin 120 ekmek, 3 bin 96 ikramlık, 6 bin gıda malzemesi, çok sayıda hijyen seti ve giyim malzemesi dağıtımı yapıldı. Yardımlar kapsamında bölgeye bidonlar ile içme suyu verilmeye devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören alandaki 722 kişiye ise psikolojik destek sağlanıyor.

ÇALIŞMALAR ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Açıklamada son olarak sel sonrası bölgede yaşanan iletişim sorunlarının çözümü için mobil baz istasyonları alana gönderildiği, yerel koordinasyon amacıyla da AFAD Mobil Koordinasyon aracı Akçakoca Merkez’de görevlendirildiği, felaketinin yaşandığı günden itibaren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

(İHA)