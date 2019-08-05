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Görenler Gözlerine İnanamadı.. Niğde'de Yaşandı!

Niğde’nin Efendibey Mahallesinde öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortumu gören Niğdeliler gözlerine inanamadı.

Bölge 05.08.2019, 11:58 05.08.2019, 12:16
Görenler Gözlerine İnanamadı.. Niğde'de Yaşandı!

Niğde’nin Efendibey Mahallesinde öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortumu gören Niğdeliler gözlerine inanamadı.

Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm alanında çıkan hortumu gören mahalleliler kısa süreli panik yaşattı. Yol üzerinde oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Yine görüntü üzerine gelen seste “Kapıları kapatın” diyerek evlerde bulunan vatandaşlar uyarıldı. Hortum kısa sürede tozu dumana katarken bir anda durdu.

(Yasin Esen /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#niğde #Niğdenin Efendibey Mahallesi #Görenler gözlerine inanamadı
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