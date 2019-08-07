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Halk Kart'ta bayram havası

ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi’nin 2016 yılında hizmete sunduğu ‘Halk Kart’ Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yenimahalle Belediyesi’nin hizmete sunduğu ‘Halk Kart’ 100 bin kişiye ulaştı. Halk kartlı...

Bölge 07.08.2019, 14:08 07.08.2019, 14:16
Halk Kart'ta bayram havası

ANKARA, ()-YENİMAHALLE Belediyesi’nin 2016 yılında hizmete sunduğu ‘Halk Kart’ Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin hizmete sunduğu ‘Halk Kart’ 100 bin kişiye ulaştı. Halk kartlı vatandaşlar, kart sayesinde belediyenin anlaşmalı olduğu 539 firmadan yüzde 2 ile yüzde 57 oranında indirim alıyor. Bayram öncesi bütçelerini indirimler sayesinde aşmayan Yenimahalleliler, sağlık, eğitim, gıda, giyim, çiçekçi, kuyumcu ve akaryakıt gibi birçok değişik sektörde indirimli hizmet alarak, hem bütçelerini koruyor hem de Yenimahalle esnafının işlerini canlandırıyor. Halk Kart’tan çok memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, ‘Bayram Halk Kart ile erken geldi’ diyerek sevinçlerini paylaştı. Esnaflar ise, kart sayesinde işlerinde hareketlilik olduğunu söyleyerek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

Ücretsiz olarak dağıtılan Halk Kart’ın hem vatandaşın hem de Yenimahalle esnafının ekonomik gücüne katkı sağladığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımız ‘Bu işyerinde Yenimahalle Halk Kart indiriminden faydalanabilirsiniz’ yazısını gördüğünde alışverişini yapıyor ve indirimini alıyor. Halk Kart ile biz Yenimahalle hemşericiliğini, Yenimahalle bilincini oluşturmayı, Yenimahalle’deki ekonominin Yenimahalle’de kalmasını amaçlamıştık ve bunu başardık” dedi.

#yenimahalle belediyesi #ankara haberleri #yenimahalle #halk kart
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